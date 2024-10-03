Lịch kinh tế: Hàng loạt các nền kinh tế lớn trên thế giới công bố dữ liệu PMI dịch vụ

Chỉ số Hang Seng điều chỉnh sau đà tăng mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay suy yếu

Dữ liệu PMI từ các nền kinh tế lớn trên thế giới

Phố Wall kết phiên ngày hôm qua gần như là đi ngang. Các chỉ số tăng giảm trong phạm vi +-0,2%, với Russell 2000 (-0,19%) ghi nhận mức giảm lớn nhất và Dow Jones (+0,08%) ghi nhận mức tăng lớn nhất. Hiện tại, hầu hết các chỉ số chứng khoán đều đang cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay. Nguyên nhân có thể do sự thoái lui của chỉ số Hang Seng gây áp lực lên thị trường chứng khoán toàn cầu, đây là chỉ số duy nhất của Trung Quốc hiện đang giao dịch mặc dù đang diễn ra kỳ nghỉ lễ.

Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm chỉ số PMI dịch vụ từ các nền kinh tế lớn trên thế giới, dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp; dữ liệu Challenger từ Hoa Kỳ, báo cáo PMI của ISM từ Hoa Kỳ và dữ liệu Đơn đặt hàng hàng hóa bền từ Hoa Kỳ.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

13:30 - Thụy Sĩ, Báo cáo CPI tháng 9: Dự kién 1,1% YoY. Trước đó 1,1% YoY.

14:15 - Tây Ban Nha, Báo cáo PMI dịch vụ tháng 9: Dự kiến 54. Trước đó 54,6.

14:45 - Ý, Báo cáo PMI dịch vụ tháng 9: Dự kiến 51. Trước đó 51,4.

14:50 - Pháp, Báo cáo PMI dịch vụ tháng 9: Dự kiến 48,3. Trước đó 55.

14:55 - Đức, Báo cáo PMI dịch vụ tháng 9. Dự kiến 50,6. Trước đó 51,2.

15:00 - Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Báo cáo PMI dịch vụ tháng 9: Dự kiến 50,5. Trước đó 52,9.

15:30 - Vương quốc Anh, Báo cáo PMI dịch vụ tháng 9. Dự kiến 52,8. Trước đó 53,7.

18:30 - Hoa Kỳ, Báo cáo Challenger tháng 9: Trước đó 75,9 nghìn.

19:30 - Hoa Kỳ, Báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp: Dự kiến 220 nghìn. Trước đó 218 nghìn.

20:45 - Hoa Kỳ, Báo cáo PMI dịch vụ tháng 9: Dự kiến 55,4. Trước đó 55,7.

21:00- Hoa Kỳ, Báo cáo PMI dịch vụ của ISM tháng 9: Dự kiến 51,6. Trước đó 51,5.

21:00 - Hoa Kỳ, Đơn đặt hàng lâu bền tháng 8: Dự kiến 0% MoM. Trước đó 9,9% MoM.

21:30 - Hoa Kỳ, Tồn kho khí đốt của EIA: Dự kiến 59 tỷ feet khối. Trước đó 47 tỷ feet khối.