Lịch kinh tế: Hội nghị các ngân hàng trung ương tại Sintra có thể khiến thị trường ngoại hối biến động mạnh

Phiên giao dịch đầu ngày hôm nay diễn ra tương đối yên ắng với mức biến động giảm sau đợt phục hồi gần đây nhờ kỳ vọng vào AI. Hợp đồng tương lai của các chỉ số chủ chốt ở cả hai bờ Đại Tây Dương (US500, EU50) hiện đang giảm nhẹ khoảng 0,2%, giúp thị trường có thời gian "nghỉ" sau phiên tăng điểm hôm qua.

Tuy nhiên, biến động được dự báo sẽ gia tăng mạnh trong phiên hôm nay, khi lịch công bố dữ liệu kinh tế dày đặc. Bên cạnh các số liệu PMI sản xuất cuối cùng của tháng 6, thị trường sẽ chờ đợi lạm phát Khu vực đồng euro, báo cáo việc làm ADP của Mỹ và báo cáo tồn kho dầu thô EIA. Điểm nhấn lớn nhất có thể sẽ là phiên thảo luận của các thống đốc ngân hàng trung ương trong khuôn khổ Diễn đàn ECB tại Sintra, nơi Kevin Warsh sẽ có màn ra mắt.

Các dữ liệu nổi bật từ phiên châu Á

Nhật Bản: Chỉ số Tankan quý vượt xa kỳ vọng. Chỉ số ngành sản xuất tăng lên 22 điểm (dự báo: 16; trước đó: 17). Chỉ số lĩnh vực dịch vụ đạt 37 điểm (dự báo: 35). Điều này cho thấy nền kinh tế Nhật Bản vẫn duy trì sức chống chịu tốt và khởi đầu nửa cuối năm khá tích cực.

Trung Quốc: Chỉ số Caixin Manufacturing PMI tháng 6 giảm nhẹ xuống 51,7 điểm (dự báo: 51,8; trước đó: 51,8). Dù vậy, chỉ số vẫn duy trì trên ngưỡng 50 điểm, phản ánh khu vực sản xuất tiếp tục mở rộng.

Úc: PMI sản xuất tháng 6 được điều chỉnh tăng nhẹ lên 51,5 điểm (so với dự báo 51,2). Tuy nhiên, số liệu nhà ở hoàn thành trong tháng 5 giảm mạnh 1,1% so với tháng trước, trái ngược kỳ vọng tăng 0,7%.

Lịch kinh tế

15:00 – Khu vực đồng euro: PMI sản xuất cuối cùng (tháng 6). Dự báo: 51,3 | Kỳ trước: 51,6

15:30 – Anh: PMI sản xuất cuối cùng (tháng 6). Dự báo: 53,1 | Kỳ trước: 53,9

16:00 – Khu vực đồng euro: Lạm phát HICP (YoY, sơ bộ tháng 6). Dự báo: 3,0% | Kỳ trước: 3,2%

16:00 – Khu vực đồng euro: HICP (MoM). Kỳ trước: 0,1%

16:00 – Khu vực đồng euro: Lạm phát HICP lõi (YoY). Dự báo: 2,6% | Kỳ trước: 2,6%

16:00 – Khu vực đồng euro: HICP lõi (MoM). Kỳ trước: 0,3%

17:15 – Bài phát biểu của Philip Lane (Thành viên Ban điều hành ECB)

19:15 – Mỹ: Báo cáo việc làm ADP (tháng 6). Dự báo: 118 nghìn | Kỳ trước: 122 nghìn

20:00 – ECB: Chủ tịch Christine Lagarde phát biểu

20:00 – BoE: Thống đốc Andrew Bailey phát biểu

20:00 – BoC: Thống đốc Tiff Macklem phát biểu

20:00 – Fed: Chủ tịch Kevin Warsh phát biểu

20:45 – Mỹ: PMI sản xuất cuối cùng. Dự báo: 55,7 | Kỳ trước: 55,1

21:00 – Mỹ: ISM Manufacturing PMI. Dự báo: 54,0 | Kỳ trước: 54,0

21:00 – Mỹ: ISM Employment Index. Kỳ trước: 48,6

21:00 – Mỹ: ISM Prices Paid Index. Dự báo: 79 | Kỳ trước: 82,1

21:00 – Mỹ: ISM New Orders Index. Kỳ trước: 56,8

21:00 – Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu

21:30 – Mỹ: Báo cáo tồn kho dầu thô EIA. Dự báo: -4,0 triệu thùng | Kỳ trước: -6,09 triệu thùng

21:30 – Mỹ: Tồn kho xăng EIA. Dự báo: -0,9 triệu thùng | Kỳ trước: +2,06 triệu thùng

Sau khi phục hồi lên đường EMA10 (đường màu vàng), EUR/USD đã quay đầu giảm trở lại, qua đó củng cố xu hướng giảm đã duy trì từ tháng 4. Xu hướng này tiếp tục được thúc đẩy bởi sự phân kỳ chính sách tiền tệ: ECB đang dần rời bỏ lập trường "diều hâu". Trong khi đó, thị trường ngày càng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 9, qua đó tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Nguồn: xStation5