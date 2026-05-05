Lịch kinh tế: ISM Dịch vụ Mỹ và báo cáo JOLTS là tâm điểm

Hôm nay, lịch kinh tế sẽ tập trung vào dữ liệu từ Hoa Kỳ - bao gồm số liệu việc làm còn trống (JOLTS), cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về động lực thị trường lao động trong tháng 3, và quan trọng nhất là báo cáo ISM Dịch vụ, nơi thị trường kỳ vọng giảm nhẹ theo tháng nhưng thành phần giá vẫn ở mức rất cao.

Lịch Kinh Tế

11:30 – Quyết định lãi suất & thông cáo của Ngân hàng Dự trữ Úc – lãi suất: 4,35% (dự báo: 4,35%, trước đó: 4,10%). Quyết định đúng như kỳ vọng; thị trường hiện phân tích thông cáo để tìm tín hiệu về việc thắt chặt thêm và triển vọng lạm phát.

13:30 – CPI Thụy Sĩ YoY – dự báo: 0,6% y/y, trước đó: 0,3%. Lạm phát dự kiến tăng tốc nhưng vẫn thấp so với các nước khác.

13:30 – CPI Thụy Sĩ MoM – dự báo: 0,3% m/m, trước đó: 0,2%. Cho thấy áp lực giá ngắn hạn phục hồi nhẹ.

13:30 – CPI lõi Thụy Sĩ YoY – dự báo: 0,5% y/y, trước đó: 0,4%. Lạm phát lõi vẫn ôn hòa, hạn chế áp lực lên ngân hàng trung ương.

13:45 – Cân đối ngân sách Pháp – trước đó: -32,12 tỷ EUR. Không có dự báo; quan trọng để đánh giá ổn định tài khóa khu vực đồng euro.

19:30 – Cán cân thương mại Hoa Kỳ – dự báo: -69,5 tỷ USD, trước đó: -57,3 tỷ USD. Thâm hụt lớn hơn có thể gây áp lực lên USD.

19:30 – Cán cân thương mại Canada – dự báo: -2,5 tỷ CAD, trước đó: -5,74 tỷ CAD. Cải thiện có thể hỗ trợ CAD.

19:55 – Redbook YoY Hoa Kỳ – trước đó: 7,7%. Thước đo hoạt động tiêu dùng theo thời gian thực.

20:45 – PMI Dịch vụ S&P cuối kỳ Hoa Kỳ – dự báo: 51,3, trước đó: 51,3. Cho thấy sự ổn định của khu vực dịch vụ.

20:45 – PMI Tổng hợp S&P cuối kỳ Hoa Kỳ – dự báo: 52,1, trước đó: 52,0. Hoạt động kinh tế tổng thể cải thiện nhẹ.

21:00 – Số vị trí việc làm JOLTS Hoa Kỳ – dự báo: 6,85 triệu, trước đó: 6,882 triệu. Cho thấy nhu cầu lao động ổn định; chỉ báo quan trọng cho Cục Dự trữ Liên bang.

21:00 – ISM Dịch vụ Hoa Kỳ – dự báo: 53,7, trước đó: 54,0. Dự kiến giảm nhẹ nhưng vẫn trong vùng mở rộng.

ISM Giá đầu vào dịch vụ Hoa Kỳ – trước đó: 70,7. Mức cao cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

ISM Việc làm dịch vụ Hoa Kỳ – trước đó: 45,2. Dưới 50, cho thấy suy giảm việc làm trong dịch vụ.

ISM Đơn hàng mới dịch vụ Hoa Kỳ – trước đó: 60,6. Nhu cầu mạnh hỗ trợ khu vực dịch vụ.

21:00 – Doanh số nhà mới Hoa Kỳ – dự báo: 0,652 triệu, trước đó: 0,587 triệu. Kỳ vọng phục hồi nhu cầu nhà ở.

21:00 – Doanh số nhà mới MoM Hoa Kỳ – dự báo: 3,0%, trước đó: -17,6%. Phục hồi mạnh sau khi giảm sâu trước đó.

Phát biểu của ngân hàng trung ương

12:30 – Họp báo Ngân hàng Dự trữ Úc (đang diễn ra)

15:00 – Panetta (Ngân hàng Trung ương Châu Âu)

21:00 – Bowman (Cục Dự trữ Liên bang)

22:40 – Lane (Ngân hàng Trung ương Châu Âu)

23:30 – Barr (Cục Dự trữ Liên bang)

Công bố kết quả kinh doanh

Pfizer Q1 2026

PayPal Q1 2026

AMD Q1 2026

Super Micro Fiscal Q3 2026

