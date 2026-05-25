US100 tăng vọt 1,5%

Triển vọng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, được Tổng thống Trump phát tín hiệu trong cuối tuần, đang thúc đẩy đà tăng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - đặc biệt là hợp đồng tương lai Nasdaq 100 của Mỹ (US100), hiện tăng hơn 1,5%, dù thị trường Mỹ hôm nay đóng cửa do ngày lễ quốc gia.
Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) giảm khoảng 4% hôm nay, kéo lợi suất trái phiếu đi xuống và hỗ trợ dòng tiền chảy vào các tài sản rủi ro, trong khi đồng USD suy yếu. Chỉ số MSCI All Country World Index tiến sát các mức đỉnh lịch sử, còn phiên giao dịch châu Á ghi nhận tâm lý bullish áp đảo, với chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 3% nhờ đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Những tuần gần đây cho thấy các công ty công nghệ lớn nhất thế giới vẫn sẵn sàng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI, qua đó hỗ trợ nhiều doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq. Đồng thời, tăng trưởng lợi nhuận quý I của các công ty thuộc S&P 500 đạt khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước - theo Bank of America, đây là kết quả mạnh nhất kể từ năm 2021. Dù ban lãnh đạo doanh nghiệp giữ giọng điệu thận trọng, triển vọng forward guidance vẫn đang cao hơn rõ rệt so với mức trung bình lịch sử.
Các báo cáo lợi nhuận quan trọng trong tuần này sẽ đến từ Marvell Technology và Salesforce vào thứ Tư, tiếp theo là Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree và Gap vào thứ Năm. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát báo cáo lạm phát PCE sắp công bố - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường tiếp tục quan sát khả năng đạt được thỏa thuận với Iran và việc mở lại Eo biển Hormuz, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá dầu cũng như các quyết định lãi suất tiếp theo của Fed.
US100 (khung thời gian D1)
