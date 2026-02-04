Lịch kinh tế: Kết quả kinh doanh của Alphabet sẽ được giới đầu tư theo dõi chặt chẽ💡

Phiên giao dịch ngày Thứ Tư trên thị trường tài chính được dự báo sẽ diễn biến khá trái chiều, sau đợt bán tháo mạnh trên Phố Wall ngày hôm qua. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai trước giờ mở cửa tại châu Âu đang cho thấy nỗ lực phục hồi sau áp lực bán. DE40 hiện tăng 0,3%, EU50 tăng 0,19%, US100 tăng 0,22% và US500 tăng 0,26%. Tại châu Âu, các báo cáo kết quả kinh doanh quý đã được công bố bởi UBS, Novartis và Crédit Agricole.
Kết quả tài chính của UBS quý IV năm 2025: • Lợi nhuận trước thuế: 1,70 tỷ USD (dự báo: 1,46 tỷ USD) • Lợi nhuận ròng: 1,20 tỷ USD (dự báo: 966,7 triệu USD) • Mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ USD trong năm 2026, các hành động tiếp theo được lên kế hoạch • Dự kiến tiết kiệm chi phí hơn nữa: 2,8 tỷ USD trong năm 2026
Kết quả của Crédit Agricole quý IV: • Doanh thu: 6,97 tỷ EUR (dự báo: 6,78 tỷ EUR) • Lợi nhuận ròng: 1,03 tỷ EUR (dự báo: 1,10 tỷ EUR) • Doanh thu CIB: 2,15 tỷ EUR (dự báo: 2,14 tỷ EUR) • Lợi nhuận ròng từ ngân hàng bán lẻ Pháp: 150 triệu EUR (-18% so với cùng kỳ năm trước) • Chi phí hoạt động: EUR 4,10 tỷ (dự báo: 3,90 tỷ EUR)
Kết quả tài chính quý IV của Novartis: • Doanh thu: 13,34 tỷ USD (dự báo: 13,68 tỷ USD) • Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 2,03 USD (dự báo: 2,01 USD) • Cổ tức cho năm tài chính: 3,70 CHF • Dự báo tăng trưởng doanh thu thuần năm 2026: ở mức thấp một chữ số
Trong thời gian tới, cần chú ý đến các dữ liệu sau: chỉ số PMI cuối cùng cho ngành dịch vụ (tháng 1) của nhiều quốc gia, chỉ số HICP sơ bộ của khu vực đồng euro (tháng 1), chỉ số CPI sơ bộ của Ý (tháng 1), chỉ số ADP của Mỹ (tháng 1), chỉ số ISM cho ngành dịch vụ (tháng 1), biên bản cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (tháng 1), thông báo tái cấp vốn của chính phủ (tháng 1), chỉ số ADP tại Mỹ (tháng 1), chỉ số ISM ngành dịch vụ (tháng 1), thông báo chính sách của Ngân hàng Quốc gia Philippines (NBP), kết quả tài chính của Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME và Bunge.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày:
