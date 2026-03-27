Lịch kinh tế: Kết thúc tuần yên ả cho thị trường
Hôm nay, thứ Sáu cuối cùng của tháng 3, mang đến một lịch kinh tế vĩ mô tương đối yên ắng. Mặc dù vẫn có một số dữ liệu được công bố từ châu Âu và Hoa Kỳ, nhưng nhìn chung đây là một ngày khá nhẹ về các số liệu quan trọng có khả năng tạo ra biến động mạnh trên thị trường. Sự chú ý của nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào báo cáo buổi chiều từ Mỹ—dữ liệu cuối cùng của Đại học Michigan—vốn thường cung cấp những tín hiệu quan trọng về tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát.
Lịch kinh tế (giờ CET):
08:00 – Vương quốc Anh: Doanh số bán lẻ (tháng 2)
- m/m: -0,4% (dự báo: -0,7%, trước đó: 2,0%)
- y/y: 2,5% (dự báo: 2,1%, trước đó: 4,8%)
08:00 – Na Uy: Doanh số bán lẻ lõi loại trừ ô tô (tháng 2)
- m/m: -1,1% (trước đó: 1,1%)
08:30 – Hungary: Tỷ lệ thất nghiệp (tháng 2)
- (trước đó: 4,6%)
09:00 – Slovakia: Chỉ số giá sản xuất PPI (tháng 2)
- m/m: (trước đó: -0,6%)
- y/y: (trước đó: -1,3%)
09:00 – Tây Ban Nha: CPI/HICP sơ bộ (tháng 3)
- CPI m/m: dự báo 1,2% (trước đó: 0,4%)
- HICP m/m: dự báo 1,2% (trước đó: 0,4%)
- CPI y/y: dự báo 3,7% (trước đó: 2,3%)
- HICP y/y: dự báo 3,9% (trước đó: 2,5%)
09:00 – Ba Lan: Chỉ báo kinh tế dẫn dắt (BIEC) (tháng 3)
- (trước đó: 173,2)
15:00 – Hoa Kỳ: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan (tháng 3, chính thức)
- Chỉ số: dự báo 54 (trước đó: 56,6)
- Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn: 3,4% (không đổi)
- Kỳ vọng lạm phát dài hạn: dự báo 3,2% (trước đó: 3,3%)
16:30 – Hoa Kỳ: Phát biểu của Mary Daly (Fed San Francisco)
16:40 – Hoa Kỳ: Phát biểu của Anna Paulson (Fed Philadelphia)
17:00 – Khu vực Eurozone: Phát biểu của Isabel Schnabel (ECB)
18:00 – Hoa Kỳ: Số giàn khoan Baker Hughes (hàng tuần)
- dự báo: 415 (trước đó: 414)
