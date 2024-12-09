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Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng
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Lịch kinh tế hôm nay khá trống trải
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Một loạt các quyết định lãi suất sẽ được công bố trong tuần này
Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới dự kiến sẽ khá im ắng khi mà có rất ít các dữ liệu vĩ mô quan trọng được công bố. Vì vậy các nhà đầu tư sẽ tập trung vào tin tức doanh nghiệp và diễn biến địa chính trị. Vào chiều nay, các chỉ số của Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trước thông báo của Bộ Chính trị về việc thay đổi chính sách tiền tệ vào năm 2025. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang phản ứng với những bất ổn chính trị ở Syria và Hàn Quốc.
Sáng nay, các nhà đầu tư đã nhận được dữ liệu GDP tương đối tốt từ Nhật Bản và dữ liệu CPI ảm đạm từ Trung Quốc. Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ nhận được dữ liệu về hàng tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ vào tối nay.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
06:50, Nhật Bản - Dữ liệu GDP quý 3: Thực tế 1,2%. Dự kiến 0,9%. Trước đó 2,2%
08:30, Trung Quốc - Lạm phát CPI tháng 11: Thực tế 0,2%. Dự kiến 0,5%. Trước đó 0,3%
22:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu Hàng tồn kho bán buôn tháng 10. Dự kiến 0,2% MoM. Trước đó - 0,2% MoM
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