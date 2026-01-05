Lịch kinh tế: Khởi đầu tuần nhẹ nhàng cho một tuần bận rộn📈

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ. Dữ liệu đáng chú ý duy nhất là chỉ số ISM Manufacturing của Mỹ. Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN) 15:00 - Tây Ban Nha | Dữ liệu việc làm tháng 12 Thay đổi số người thất nghiệp: dự báo +5,7 nghìn; kỳ trước -18,8 nghìn 15:30 - Thụy Sĩ | PMI tháng 12 PMI sản xuất procure.ch: dự báo 49,9; kỳ trước 49,7 22:00 - Hoa Kỳ | Dữ liệu ISM tháng 12 ISM Manufacturing PMI: dự báo 48,3; kỳ trước 48,2

Chỉ số việc làm trong sản xuất ISM: kỳ trước 44,0

Chỉ số đơn hàng mới ISM: kỳ trước 47,4

Chỉ số giá cả ISM: dự báo 59,0; kỳ trước 58,5

