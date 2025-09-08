Lịch kinh tế: Khởi đầu yên tĩnh cho một tuần thú vị

Hầu hết các số liệu vĩ mô quan trọng trong ngày đã được công bố.

Tuy nhiên, cả tuần này sẽ tràn ngập những dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý.

Trước khi thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa, hợp đồng tương lai chỉ số đang tăng giá. Mặc dù lịch sự kiện vĩ mô cho phiên hôm nay gần như trống rỗng, nhưng phiên châu Á lại ghi nhận một số điểm nhấn kinh tế vĩ mô thú vị. Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 hiện đang tăng gần 0,25%, báo hiệu thị trường cơ sở tại châu Âu sẽ mở cửa trong sắc xanh. Lịch công bố còn lại trong ngày sẽ bao gồm chỉ số niềm tin Sentix khu vực Eurozone (tháng 9) và dữ liệu tín dụng tiêu dùng của Mỹ (tháng 7). Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại

