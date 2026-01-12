Lịch kinh tế: Khởi động im ắng cho một tuần bận rộn

- Các hợp đồng tương lai cho thấy phiên giao dịch hôm nay tại châu Âu có thể mở cửa ảm đạm.
- Điều này diễn ra sau khi các vụ kiện được đệ trình chống lại Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell, một lần nữa làm lung lay tính độc lập của ngân hàng trung ương.
- Lịch trình phiên giao dịch hôm nay sẽ không bao gồm bất kỳ ấn phẩm kinh tế vĩ mô quan trọng nào.
Phiên giao dịch ngày thứ Hai trên các thị trường tài chính khởi đầu khá thú vị, nhưng không phải vì các dữ liệu kinh tế vĩ mô dự kiến công bố trong hôm nay. Sau kỳ nghỉ cuối tuần, thị trường đang tập trung mạnh vào các yếu tố địa chính trị, xoay quanh Greenland và Iran, cũng như những vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, xuất phát từ các vụ kiện được đệ trình נגד (nhằm vào) Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Diễn biến này khiến kim loại quý và các đồng tiền “trú ẩn an toàn” đang có hiệu suất rất tích cực trong ngày hôm nay. Ngược lại, các hợp đồng tương lai gắn với chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu lại đang giảm giá.
Giới đầu tư đang chờ đợi những công bố quan trọng vào cuối tuần này, bao gồm dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ và kết quả kinh doanh quý IV/2025 của các ngân hàng lớn trên Phố Wall. Riêng trong hôm nay, thị trường nhiều khả năng sẽ bị chi phối bởi các thông tin phát sinh đột xuất, hơn là các sự kiện đã được lên lịch trước.
Lịch công bố dữ liệu vĩ mô hôm nay. Nguồn: xStation
Tin đầu ngày (15.01.2026): Chứng khoán Mỹ ảm đạm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia tăng.
🍫Cocoa kiểm tra vùng hỗ trợ $5,000
Chỉ số US500 giảm 1%
Oil.WTI tăng 0.9%
