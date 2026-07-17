Lịch kinh tế: Lạm phát châu Âu và thị trường nhà ở Mỹ trở thành tâm điểm

Thứ Sáu mang đến bầu không khí tương đối yên ắng trên thị trường tài chính sau một tuần giao dịch đầy biến động. Nhà đầu tư sẽ tập trung chủ yếu vào dữ liệu thị trường nhà ở của Mỹ và báo cáo cuối cùng về lạm phát tiêu dùng (HICP) tháng 6 của Khu vực đồng euro. Các chỉ số Phố Wall gần đây đã suy giảm, chủ yếu do sự yếu kém của nhóm công nghệ và việc các nhà sản xuất bán dẫn lớn hạ dự báo chi tiêu đầu tư. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ các phát biểu của các nhà hoạch định chính sách, trong đó thành viên Hội đồng ECB Piero Cipollone sẽ có bài phát biểu trong ngày hôm nay. Trên thị trường tiền tệ, biến động vẫn là yếu tố chủ đạo đối với các cặp EUR và USD, khi những công bố kinh tế vĩ mô từ Mỹ vào buổi chiều được kỳ vọng sẽ tác động trực tiếp đến diễn biến tỷ giá. Các công bố quan trọng trong phiên châu Á Phiên giao dịch châu Á không có các dữ liệu kinh tế vĩ mô có khả năng tạo biến động mạnh, khiến nhà đầu tư chủ yếu giao dịch theo tâm lý chung từ các thị trường lớn.

Vào lúc 01:00, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Philip Jefferson có bài phát biểu công khai, nhưng không đưa ra những tín hiệu đáng chú ý về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang trong ngắn hạn. Lịch kinh tế chi tiết 15:00 Khu vực đồng euro - Cán cân vãng lai điều chỉnh theo mùa (EUR) (tháng 5). Dự báo: 17,5 tỷ EUR. Kỳ trước: 15,7 tỷ EUR

16:00 Khu vực đồng euro - HICP cuối cùng m/m (tháng 6). Dự báo: -0,1%. Kỳ trước: 0,1%

16:00 Khu vực đồng euro - HICP cuối cùng y/y (tháng 6). Dự báo: 2,8%. Kỳ trước: 3,2%

16:00 Khu vực đồng euro - HICP lõi cuối cùng m/m (tháng 6). Dự báo: 0,2%. Kỳ trước: 0,3%

16:00 Khu vực đồng euro - HICP lõi cuối cùng y/y (tháng 6). Dự báo: 2,4%. Kỳ trước: 2,6%

18:00 Khu vực đồng euro - Phát biểu của thành viên Hội đồng ECB Piero Cipollone. Dự báo: chưa có

19:30 Mỹ - Giá xuất khẩu m/m (tháng 6). Dự báo: -0,4%. Kỳ trước: 1,3%

19:30 Mỹ - Giá nhập khẩu m/m (tháng 6). Dự báo: -0,7%. Kỳ trước: 1,9%

19:30 Mỹ - Số nhà khởi công (tháng 6). Dự báo: 1,310 triệu căn. Kỳ trước: 1,177 triệu căn

19:30 Mỹ - Giấy phép xây dựng (tháng 6). Dự báo: 1,400 triệu. Kỳ trước: 1,410 triệu

20:15 Mỹ - Sản lượng công nghiệp m/m (tháng 6). Dự báo: 0,2%. Kỳ trước: 0,1%

20:15 Mỹ - Tỷ lệ sử dụng công suất (tháng 6). Dự báo: 76,2%. Kỳ trước: 76,2%

21:00 Mỹ - Chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ Michigan (tháng 7). Dự báo: 51,0. Kỳ trước: 49,5

00:00 sáng mai Mỹ - Số lượng giàn khoan dầu Baker Hughes (hàng tuần). Dự báo: 446. Kỳ trước: 445 Những thị trường đáng chú ý EUR/USD – Dữ liệu HICP cuối cùng của Khu vực đồng euro cùng với loạt số liệu quan trọng về thị trường nhà ở Mỹ có thể tạo ra biến động đáng kể đối với cặp tiền tệ chính này.

Nhóm cổ phiếu nhà ở Mỹ & S&P 500 – Dữ liệu về số nhà khởi công và giấy phép xây dựng sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ cũng như triển vọng của nền kinh tế trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao.

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