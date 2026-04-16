Lịch kinh tế: Lạm phát chính thức của Eurozone và sản xuất công nghiệp Mỹ

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay vẫn còn một số dữ liệu quan trọng, mặc dù phần lớn đã được công bố:

Dữ liệu việc làm từ Úc cho thấy số việc làm tăng thấp hơn, khoảng gần 18 nghìn, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ổn định ở mức 4,3%.

GDP quý 1 của Trung Quốc tăng vượt kỳ vọng, đạt 5,0% y/y. Tuy nhiên, dữ liệu bán lẻ gây thất vọng, trong khi sản xuất công nghiệp tháng 3 suy yếu, dù số liệu cuối cùng vẫn nhỉnh hơn dự báo với mức tăng 5,7% y/y.

Dữ liệu GDP theo tháng của Anh cũng tích cực hơn kỳ vọng, cho thấy tăng trưởng 1% y/y trong tháng 2. Sản xuất công nghiệp giảm 0,4% y/y, nhưng vẫn tốt hơn so với dự báo.

Chỉ số PPI tại Thụy Sĩ tiếp tục cho thấy xu hướng giảm rõ rệt ở mức -2,4% y/y, nhưng theo tháng ghi nhận sự phục hồi nhẹ 0,1% m/m.

Chúng ta cũng đã chứng kiến báo cáo kết quả kinh doanh của TSMC, tiếp tục thúc đẩy hợp đồng tương lai Phố Wall tăng trưởng.

Những gì còn lại trong lịch hôm nay? Các dữ liệu sẽ bao gồm lạm phát cuối cùng của Eurozone, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ, và sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, sẽ có bài phát biểu từ một số quan chức Fed và ECB.

Lịch kinh tế chi tiết hôm nay:

16:00, EMU - CPI tháng 3 (số liệu cuối cùng). Dự báo: 2,5% y/y (sơ bộ: 2,5% y/y). Trước đó: 1,9% y/y.

16:00, EMU - Lạm phát lõi. Dự báo: 2,3% y/y. Trước đó: 2,4% y/y.

19:30, Mỹ - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Dự báo: 215 nghìn. Trước đó: 219 nghìn.

19:30, Mỹ - Sản xuất công nghiệp tháng 3. Dự báo: 0,1% m/m; Trước đó: 0,2% m/m.

21:30, Mỹ - Thay đổi dự trữ khí tự nhiên. Dự báo: 55 bcf. Trước đó: 50 bcf.

Phát biểu của các quan chức:

19:45 - Williams (Fed)

21:35 - Miran (Fed)

23:45 - Nagel (Bundesbank)

01:30 sáng mai - Lane (ECB)