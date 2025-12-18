Lịch kinh tế: Lạm phát CPI của Mỹ và các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương Anh và châu Âu 📌

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay đặc biệt dày đặc. Trong nửa đầu ngày, tâm điểm thị trường sẽ là các quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Sau đó, sự chú ý sẽ chuyển sang Mỹ với báo cáo lạm phát CPI tháng 11.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
19:00, Vương quốc Anh - Quyết định lãi suất BoE (tháng 12):
-
Lãi suất: dự báo 3,75%; trước đó 4,00%
-
Biểu quyết MPC giữ nguyên: dự báo 4; trước đó 5
-
Biểu quyết MPC tăng lãi suất: dự báo 0; trước đó 0
-
Biểu quyết MPC cắt giảm lãi suất: dự báo 5; trước đó 4
19:30, Vương quốc Anh - Thống đốc BoE Andrew Bailey phát biểu
20:15, Khu vực đồng euro - Quyết định lãi suất ECB (tháng 12):
-
Dự báo 2,15%; trước đó 2,15%
20:15, Khu vực đồng euro - Thông cáo chính sách tiền tệ của ECB
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 11:
-
CPI: dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,0% YoY
-
CPI: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,3% MoM
-
CPI lõi: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,2% MoM
-
CPI lõi: dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,0% YoY
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu thị trường lao động:
-
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục: dự báo 1.930 nghìn; trước đó 1.838 nghìn
-
Đơn xin trợ cấp Trung bình 4 tuần: trước đó 216,75 nghìn
-
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự báo 224 nghìn; trước đó 236 nghìn
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.