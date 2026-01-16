Lịch kinh tế: Lạm phát ở châu Âu và ngành sản xuất của Mỹ đang được quan tâm📌

Hôm nay, thị trường chủ yếu tập trung vào dữ liệu lạm phát và sản xuất công nghiệp từ các nền kinh tế lớn trên thế giới. Tại Đức và Ý, số liệu lạm phát tiêu dùng cuối cùng đang được công bố, có thể cung cấp định hướng cho chính sách tiền tệ của khu vực đồng euro và định hình kỳ vọng của nhà đầu tư đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tại Hoa Kỳ, tâm điểm là các báo cáo về sản xuất công nghiệp và thị trường nhà ở, những dữ liệu phản ánh sức khỏe của nền kinh tế cũng như áp lực lạm phát tiềm ẩn. Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi sát diễn biến trong lĩnh vực dầu mỏ, yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến giá hàng hóa và tâm lý chung của toàn bộ ngành năng lượng. Kết quả của các báo cáo này có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường hiện tại và kỳ vọng về hành động của các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu.
Lịch kinh tế: (giờ VN)
14:00 - Đức: Lạm phát tiêu dùng cuối cùng (Tháng 12)
-
CPI (m/m): thực tế 0,0% (dự báo 0,0%, trước đó -0,2%)
-
HICP (m/m): thực tế 0,2% (dự báo 0,2%, trước đó -0,5%)
-
CPI (y/y): thực tế 1,8% (dự báo 1,8%, trước đó 2,3%)
-
HICP (y/y): thực tế 2,0% (dự báo 2,0%, trước đó 2,6%)
16:00 - Ý: Lạm phát tiêu dùng cuối cùng (Tháng 12)
-
CPI (m/m): dự báo 0,2% (trước đó -0,2%)
-
CPI (y/y): dự báo 1,2% (trước đó 1,1%)
17:00 - Anh: Bài phát biểu công khai của Thống đốc BoE Andrew Bailey
20:15 - Canada: Khởi công nhà ở (Tháng 12)
-
Dự báo 255 nghìn (trước đó 254,1 nghìn)
21:15 – Hoa Kỳ: Sản xuất công nghiệp (Tháng 12)
-
Sản xuất công nghiệp (m/m): dự báo 0,1% (trước đó 0,2%)
-
Tỷ lệ sử dụng công suất: dự báo 76% (trước đó 76%)
-
Sản xuất công nghiệp (y/y): trước đó 2,5%
22:00 - Hoa Kỳ: Chỉ số thị trường nhà ở NAHB (Tháng 1)
-
Dự báo 40 (trước đó 39)
22:30 - Úc: Chỉ số kinh tế dẫn dắt của Conference Board (Tháng 11)
-
Trước đó 0,3%
23:00 - Hoa Kỳ: Bài phát biểu công khai của Thành viên Hội đồng Fed Michelle Bowman
01:00 sáng mai - Hoa Kỳ: Số lượng giàn khoan dầu (hàng tuần)
-
Dự báo 407 (trước đó 409)
02:30 sáng mai - Hoa Kỳ: Bài phát biểu của Thành viên Hội đồng Fed Philip Jefferson
Báo cáo kết quả kinh doanh doanh nghiệp - Trước giờ mở cửa thị trường:
-
PNC Financial Services Group
-
M&T Bank Corporation
-
State Street Corporation
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.