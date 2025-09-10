Lịch kinh tế: Lạm phát PPI và báo cáo EIA được nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ

Phiên ngày thứ Tư, thị trường chứng khoán châu Âu cho thấy diễn biến thận trọng bởi sự kiện máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận Ba Lan và biến động chính trị ở Pháp sau khi Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm một thủ tướng mới. Tuy nhiên, đối với thị trường, các vấn đề địa chính trị hiện tại có tác động hạn chế, khi sự chú ý ngày càng tập trung vào chính sách tiền tệ của Mỹ.

Lịch công bố vĩ mô hôm nay chủ yếu đến từ Mỹ, trong khi châu Âu không có nhiều số liệu quan trọng, làm nổi bật sức nặng của dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) sắp được công bố. Lần công bố trước, PPI đã vượt xa dự báo, chấm dứt chuỗi dữ liệu yếu và những đánh giá chủ quan về tác động của thuế quan Donald Trump đối với lạm phát. Thị trường cũng sẽ nhận báo cáo EIA về hàng hóa năng lượng.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

19:00, Đức Phát biểu của Buch, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank).

19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu lạm phát sản xuất tháng 8 (PPI):

PPI: dự báo 3,3% y/y, trước đó 3,3% y/y.

PPI: dự báo 0,3% m/m, trước đó 0,9% m/m.

PPI loại trừ thực phẩm/năng lượng/vận tải: trước đó 2,8% y/y.

PPI loại trừ thực phẩm/năng lượng/vận tải: trước đó 0,6% m/m.

Core PPI: dự báo 0,3% m/m, trước đó 0,9% m/m.

Core PPI: dự báo 3,5% y/y, trước đó 3,7% y/y.

21:30, Hoa Kỳ – Báo cáo EIA:

Tồn kho dầu thô: dự báo -1,900 triệu, trước đó 2,415 triệu.

Tồn kho xăng: trước đó -3,795 triệu.

Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu (w/w): trước đó -0,3%.

Tồn kho dầu sưởi: trước đó 0,557 triệu.

Sản lượng xăng: trước đó -0,109 triệu.

Tồn kho dầu chưng cất: trước đó 1,681 triệu.

Sản lượng dầu chưng cất: trước đó 0,036 triệu.

Tồn kho dầu tại Cushing: trước đó 1,590 triệu.

Nhập khẩu dầu thô: trước đó 0,434 triệu.

Lượng dầu thô xử lý tại nhà máy lọc dầu (w/w): trước đó -0,011 triệu.

00:00 sáng mai, Hoa Kỳ: