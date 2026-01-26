Lịch kinh tế: Lịch công bố báo cáo thu nhập của Phố Wall❗

Các cổ phiếu châu Âu đang khởi đầu phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng vừa phải, mặc dù cần lưu ý rằng giao dịch ngay sau khi mở cửa phiên có thể rất biến động, nên có thể cần thêm thời gian để hình thành một xu hướng rõ ràng. Hiện tại, chỉ số DAX của Đức tăng 0,11% trên thị trường cơ sở, Euro Stoxx 50 tăng 0,12%, và WIG20 của Ba Lan tăng 0,14%.
Phiên giao dịch hôm nay sẽ không có nhiều dữ liệu kinh tế vĩ mô có khả năng thay đổi mạnh tâm lý nhà đầu tư. Chúng ta sẽ phải đợi ít nhất đến ngày mai để có những thông tin này. Tuy nhiên, hôm nay sẽ có dữ liệu về tâm lý IFO của Đức và một báo cáo về doanh số bán lẻ từ Ba Lan. Một chút sau đó, khi Wall Street chuẩn bị mở cửa, chúng ta sẽ biết được các chỉ số thay đổi đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền.
Phiên giao dịch hôm nay nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng chính từ cân bằng danh mục hàng tuần, các dữ liệu tài chính từ các công ty lớn, và các sự kiện địa chính trị có thể xảy ra.
Lịch trình chi tiết như sau:
Lịch trình phiên họp hôm nay. Nguồn: XTB
Lịch công bố kết quả tuần này. Nguồn: XTB
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Quyết định lãi suất của Fed 🔎
Đồng USD lao dốc 🚨
Tin đầu ngày (28.01.2026): Phố Wall và EUR/USD tăng điểm trước quyết định của Fed vào ngày mai 🗽
Giá khí đốt tự nhiên phục hồi 📈 Thời tiết khu vực Bờ Đông Hoa Kỳ được chú trọng
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.