Lịch kinh tế: Liệu báo cáo NFP hôm nay có khiến Phố Wall lao dốc❓

Tâm lý thị trường đầu phiên

Thị trường bước vào phiên giao dịch thứ Năm với tâm lý chịu ảnh hưởng rõ rệt từ làn sóng xoay vòng dòng tiền toàn cầu khỏi nhóm cổ phiếu AI/công nghệ. Vàng và bạc dẫn đầu đà tăng (lần lượt +0,79% và +1,10%), đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, trong khi dầu WTI và Brent giảm hơn 0,4–0,55%, nối dài quý tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Bitcoin giảm 0,41% trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng, còn các chỉ số châu Âu mở cửa trái chiều — DE40 tăng nhẹ 0,03%, trong khi UK100 và US100 giảm nhẹ, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước báo cáo NFP sẽ được công bố vào chiều nay.

Biến động mạnh nhất lại diễn ra ngoài nhóm CFD chính — KOSPI có thời điểm giảm tới 5–6%, buộc Sở Giao dịch Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch ("sidecar"), trong khi Samsung Electronics và SK Hynix mất hơn 7–9% ngay đầu phiên sau khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn tại Phố Wall lan trực tiếp sang các nhà sản xuất chip nhớ của Hàn Quốc. Nikkei 225 phản ứng ôn hòa hơn (giảm khoảng 1% đến 1,2%), còn đồng Yên Nhật, đang ở mức thấp nhất trong 40 năm (USDJPY 162,37–162,38 trên nền tảng của chúng tôi), tiếp tục làm dấy lên đồn đoán về khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ can thiệp, đặc biệt khi thanh khoản thị trường dự kiến giảm mạnh vào thứ Sáu do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ.

Những sự kiện cần theo dõi – Tiêu điểm hôm nay

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày sẽ là báo cáo NFP tháng 6 được công bố lúc 14:30 – thị trường dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm 110.000–115.000 việc làm, giảm so với 172.000 của tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng giữ nguyên ở mức 4,3%. Khoảng dao động rất rộng của các dự báo (25.000–200.000 việc làm) cho thấy đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể biến động mạnh ngay sau khi dữ liệu được công bố. Nhà đầu tư cũng nên theo dõi số liệu về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong phiên chiều, bởi các dữ liệu này có thể tiếp tục tác động đến kỳ vọng về quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ chú ý đến chỉ số CPI của Thụy Sĩ (08:30) và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ (16:00).

Lịch kinh tế hôm nay. Nguồn: xStation