Trong phiên giao dịch thứ Năm, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực từ sự hỗn loạn của cuộc xung đột Trung Đông, khi mặt trận Israel tại Lebanon đang gây ra nhiều tranh cãi gay gắt ngay sau thỏa thuận đình chiến với Iran. Thủ tướng Israel hiện đang chịu sức ép lớn về những "lời hứa chưa thực hiện" liên quan đến việc thay đổi chế độ tại Iran, điều này cho thấy bầu không khí của các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới có thể sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng thay vì êm đẹp.

Do tình hình biến động không ngừng tại Trung Đông, các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ công bố hôm nay có thể sẽ có tác động khiêm tốn hơn thường lệ. Các báo cáo về lạm phát PCE và chi tiêu tiêu dùng tháng 2 hiện bị coi là đã "lỗi thời", bởi chúng không phản ánh được đợt tăng giá dầu phi mã vượt ngưỡng 90 USD/thùng như hiện nay. Tuy nhiên, nếu chỉ số PCE lõi bất ngờ cao hơn dự kiến, duy trì trên mức 3,1%, đồng USD vẫn có khả năng tăng giá mạnh mẽ.

Tại Ba Lan, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào Hội đồng Chính sách Tiền tệ (RPP). Thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên ở mức 3,75%. Trong cuộc họp báo của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP), giới mộ điệu đang chờ đợi một tông giọng thận trọng và phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu thực tế.

Nguồn: xStation5