Đọc thêm

Lịch kinh tế: Liệu CPI có gây bất ngờ?

13:35 11 tháng 9, 2025

Sự kiện quan trọng nhất hôm nay chắc chắn là công bố lạm phát CPI của Mỹ vào lúc 19:30 (giờ VN), dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Thị trường hiện 100% chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, nhưng quy mô cắt giảm vẫn đang được bàn luận. Nếu CPI thấp hơn dự báo, tương tự như số liệu PPI gần đây, khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản sẽ tăng đáng kể. Dù rủi ro từ thị trường lao động gần như đảm bảo một đợt cắt giảm, những lo ngại về lạm phát trước đây đã làm hạ kỳ vọng. Nếu vấn đề lạm phát quá mức giảm bớt, Fed sẽ có cơ hội “bù đắp thời gian đã mất”.

Trước đó hôm nay, Nhật Bản công bố số liệu lạm phát PPI, cơ bản đúng với kỳ vọng. Cũng cần lưu ý rằng quyết định lãi suất của ECB sẽ được công bố hôm nay. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có bất ngờ, mức lãi suất nhiều khả năng giữ nguyên như tháng 7. Điểm then chốt sẽ là cách truyền đạt của Chủ tịch Lagarde trong buổi họp báo.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:00, Thổ Nhĩ Kỳ – Quyết định lãi suất (Dự báo: 41%; Trước: 43%)

19:15, Eurozone – Lãi suất cơ sở tiền gửi (Dự báo: 2,0%; Trước: 2,0%)

19:30, Mỹ – Lạm phát CPI tháng 8 (Dự báo: 2,9% y/y; Trước: 2,7% y/y)

19:30, Mỹ – Lạm phát CPI tháng 8 theo tháng (Dự báo: 0,3% m/m; Trước: 0,2% m/m)

19:30, Mỹ – Lạm phát CPI lõi tháng 8 (Dự báo: 3,1% y/y; Trước: 3,1% y/y)

19:30, Mỹ – Lạm phát CPI lõi tháng 8 theo tháng (Dự báo: 0,3% m/m; Trước: 0,3% m/m)

19:30, Mỹ – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (Dự báo: 234k; Trước: 237k)

19:45, Eurozone – Họp báo ECB

21:30, Mỹ – Thay đổi tồn kho khí tự nhiên (Dự báo: 69 bcf; Trước: 55 bcf)

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn