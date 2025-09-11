Lịch kinh tế: Liệu CPI có gây bất ngờ?

Sự kiện quan trọng nhất hôm nay chắc chắn là công bố lạm phát CPI của Mỹ vào lúc 19:30 (giờ VN), dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Thị trường hiện 100% chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, nhưng quy mô cắt giảm vẫn đang được bàn luận. Nếu CPI thấp hơn dự báo, tương tự như số liệu PPI gần đây, khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản sẽ tăng đáng kể. Dù rủi ro từ thị trường lao động gần như đảm bảo một đợt cắt giảm, những lo ngại về lạm phát trước đây đã làm hạ kỳ vọng. Nếu vấn đề lạm phát quá mức giảm bớt, Fed sẽ có cơ hội “bù đắp thời gian đã mất”.

Trước đó hôm nay, Nhật Bản công bố số liệu lạm phát PPI, cơ bản đúng với kỳ vọng. Cũng cần lưu ý rằng quyết định lãi suất của ECB sẽ được công bố hôm nay. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có bất ngờ, mức lãi suất nhiều khả năng giữ nguyên như tháng 7. Điểm then chốt sẽ là cách truyền đạt của Chủ tịch Lagarde trong buổi họp báo.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:00, Thổ Nhĩ Kỳ – Quyết định lãi suất (Dự báo: 41%; Trước: 43%)

19:15, Eurozone – Lãi suất cơ sở tiền gửi (Dự báo: 2,0%; Trước: 2,0%)

19:30, Mỹ – Lạm phát CPI tháng 8 (Dự báo: 2,9% y/y; Trước: 2,7% y/y)

19:30, Mỹ – Lạm phát CPI tháng 8 theo tháng (Dự báo: 0,3% m/m; Trước: 0,2% m/m)

19:30, Mỹ – Lạm phát CPI lõi tháng 8 (Dự báo: 3,1% y/y; Trước: 3,1% y/y)

19:30, Mỹ – Lạm phát CPI lõi tháng 8 theo tháng (Dự báo: 0,3% m/m; Trước: 0,3% m/m)

19:30, Mỹ – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (Dự báo: 234k; Trước: 237k)

19:45, Eurozone – Họp báo ECB

21:30, Mỹ – Thay đổi tồn kho khí tự nhiên (Dự báo: 69 bcf; Trước: 55 bcf)