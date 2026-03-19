Lịch kinh tế: Loạt quyết định của các Ngân hàng Trung ương châu Âu 🔔

Tại châu Âu, sự chú ý của thị trường hiện đang tập trung vào ba quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương, bắt đầu với Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB). SNB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0%, cân bằng giữa áp lực giảm phát và đồng franc Thụy Sĩ vẫn mạnh. Các nhà hoạch định chính sách đang cố gắng tránh các biện pháp nới lỏng phi truyền thống càng lâu càng tốt, thay vào đó dựa vào can thiệp ngoại hối để ổn định tiền tệ và tạo thời gian cho lạm phát phục hồi.

Tiếp theo là quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), nơi thị trường gần như chắc chắn định giá việc giữ nguyên lãi suất ở 3,75%. Trọng tâm chính sẽ là tỷ lệ biểu quyết, có thể phản ánh sự chia rẽ nội bộ giữa các quan điểm hawk (thắt chặt) và dove (nới lỏng). Trong khi một số thành viên nghiêng về nới lỏng, các rủi ro địa chính trị gia tăng và sự bất định về lạm phát có thể khiến ngân hàng vẫn giữ thái độ thận trọng.

Cuối cùng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định của mình. Khi rủi ro lạm phát tái xuất — một phần do căng thẳng ở Trung Đông — thị trường đã bắt đầu định giá khả năng tăng lãi suất trong những tháng tới. ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng có thể duy trì quan điểm hawkish.

Lịch kinh tế ngày thứ Năm, 19/03