Lịch kinh tế: Mọi sự chú ý đổ dồn vào dữ liệu dịch vụ quan trọng của Mỹ⏰

Chúng ta bắt đầu một tuần giao dịch mới trên thị trường tài chính. Các dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố trong sáng nay hiện mới chỉ có tác động hạn chế đến thị trường: doanh số bán lẻ của Hungary tốt hơn kỳ vọng (4,8% so với cùng kỳ năm trước, so với 4,7% dự báo), nhưng sản lượng công nghiệp của Hungary lại thấp hơn kỳ vọng (-0,4% so với 1,4% dự báo), trong khi đơn đặt hàng nhà máy của Đức vượt dự báo (1,9% so với tháng trước, so với 1,5% dự báo).
Trong phiên chiều, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang Hoa Kỳ, nơi sẽ công bố dữ liệu PMI và ISM PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 6. PMI Dịch vụ (dự báo: 51,4) sẽ được công bố lúc 20:45 (giờ VN), tiếp theo là chỉ số ISM Phi sản xuất (ISM Non-Manufacturing Index) - dữ liệu quan trọng nhất trong ngày - vào lúc 21:00 (dự báo: 54,2, kỳ trước: 54,5), cùng với các thành phần gồm: Hoạt động kinh doanh (Business Activity), Việc làm (Employment) và Chỉ số Giá cả (Prices Index). Vào buổi tối, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương, gồm Christopher Waller của Fed (22:00) và Philip Lane của ECB (01:30), những phát biểu có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.
Diễn biến mở cửa của các chỉ số chứng khoán châu Âu
Khi bắt đầu phiên giao dịch, các thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ.
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VSTOXX (chỉ số biến động): +0,60%, cho thấy tâm lý thận trọng trên thị trường tăng nhẹ.
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UK100: +0,23%, NED25: +0,13%, FRA40: +0,10%, SUI20: +0,09%, SPA35: +0,05%, ITA40: +0,04% – đều ghi nhận mức tăng khiêm tốn.
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EU50 (-0,07%) và DE40 (-0,15%) là hai chỉ số duy nhất đang giao dịch trong sắc đỏ, tuy nhiên mức giảm vẫn khá hạn chế.
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Tóm tắt thị trường
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