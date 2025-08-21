Lịch kinh tế: Một loạt các báo cáo PMI sơ bộ từ các nền kinh tế lớn

Thứ Năm sẽ xoay quanh loạt báo cáo PMI, cung cấp cái nhìn về hoạt động sản xuất và dịch vụ tại các nền kinh tế lớn. Chỉ số PMI của Khu vực đồng euro, vốn duy trì trên mức 50 trong nhiều tháng, được dự báo giảm 0,2 điểm, phản ánh đà tăng trưởng khu vực tư nhân chậm lại sau khi các mức thuế của Donald Trump có hiệu lực.

Bên kia Đại Tây Dương, ngoài PMI, Mỹ cũng công bố dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp – đặc biệt quan trọng sau khi biên bản cuộc họp Fed hôm qua cho thấy Fed tự tin vào thị trường lao động và tập trung nhiều hơn vào rủi ro lạm phát. Ngoài ra, báo cáo khu vực của Fed Philadelphia và chỉ số dẫn dắt kinh tế Mỹ cũng sẽ được công bố.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:15 – Pháp, PMI tháng 8:

PMI tổng hợp: dự báo 48,5; kỳ trước 48,6

PMI sản xuất: dự báo 48,2; kỳ trước 48,2

PMI dịch vụ: dự báo 48,5; kỳ trước 48,5

14:30 – Đức, PMI tháng 8:

PMI tổng hợp: dự báo 50,2; kỳ trước 50,6

PMI sản xuất: dự báo 48,8; kỳ trước 49,1

PMI dịch vụ: dự báo 50,4; kỳ trước 50,6

15:00 – Eurozone, PMI tháng 8:

PMI tổng hợp: dự báo 50,7; kỳ trước 50,9

PMI dịch vụ: dự báo 50,8; kỳ trước 51,0

PMI sản xuất: dự báo 49,5; kỳ trước 49,8

15:30 – Anh, PMI tháng 8:

PMI dịch vụ: dự báo 51,8; kỳ trước 51,8

PMI sản xuất: dự báo 48,2; kỳ trước 48,0

PMI tổng hợp: dự báo 51,6; kỳ trước 51,5

18:30 – Mỹ, bài phát biểu của thành viên FOMC Raphael Bostic

19:30 – Canada, chỉ số giá nguyên liệu thô (RMPI) tháng 7:

Hằng tháng: Dự báo -0,5% m/m; Kỳ trước +2,7% m/m

Hằng Năm: Kỳ trước +1,1% y/y

19:30 – Canada, lạm phát tháng 7:

Chỉ số giá sản phẩm công nghiệp (IPPI): dự báo +0,3% m/m; kỳ trước +0,4% m/m

IPPI y/y: kỳ trước +1,7% y/y

19:30 – Mỹ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần:

Đơn mới: dự báo 226K; kỳ trước 224K

Trung bình 4 tuần: kỳ trước 221,75K

Đơn tiếp tục: dự báo 1,960M; kỳ trước 1,953M

19:30 – Mỹ, báo cáo Fed Philadelphia tháng 8:

Chỉ số sản xuất: dự báo 6,8; kỳ trước 15,9

Điều kiện kinh doanh: kỳ trước 21,5

Giá cả: kỳ trước 58,8

Đơn hàng mới: kỳ trước 18,4

Việc làm: kỳ trước 10,3

20:45 – Mỹ, PMI tháng 8:

PMI sản xuất: dự báo 49,7; kỳ trước 49,8

PMI tổng hợp S&P Global: kỳ trước 55,1

PMI dịch vụ: dự báo 54,2; kỳ trước 55,7

21:00 – Mỹ, chỉ số dẫn dắt tháng 7:

Dự báo -0,1% m/m; kỳ trước -0,3% m/m

21:00 – Mỹ, doanh số nhà hiện hữu tháng 7:

Dự báo 3,92 triệu; kỳ trước 3,93 triệu

18:00 BST – Mỹ, đấu giá TIPS 30 năm: