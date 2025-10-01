Lịch kinh tế: Một loạt các báo cáo quan trọng sẽ được công bố trong hôm nay

Hầu hết các cơ quan liên bang đã đình chỉ hoạt động sau khi Thượng viện bỏ phiếu bác bỏ dự luật ngân sách của Đảng Dân chủ, trong khi đề xuất của Đảng Cộng hòa lại bế tắc tại Quốc hội. Kết quả là chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng không có ngân sách, và chưa có sự đồng thuận khi hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng tê liệt này.

Tác động trước mắt: Việc ngừng hoạt động chủ yếu dẫn đến các đợt sa thải tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với nhân viên liên bang. Đối với thị trường, điểm then chốt là báo cáo NFP vào thứ Sáu sẽ bị hoãn công bố, do Cục Thống kê Lao động (BLS) cho biết sẽ không công bố trong thời gian chính phủ đóng cửa. Việc thiếu dữ liệu lao động quan trọng này dự kiến không chỉ gây áp lực lên thị trường chứng khoán, mà còn khiến Fed gặp khó trong việc chuẩn bị cho quyết định lãi suất tiếp theo.

Châu Âu cũng nhiều dữ liệu vĩ mô quan trọng: Khu vực Eurozone sẽ công bố số liệu lạm phát sơ bộ, dự kiến tăng từ 2% lên 2,2% (nguồn: Bloomberg), củng cố lý do kết thúc chu kỳ thắt chặt của ECB. PMI sản xuất, báo cáo ISM sản xuất của Mỹ, và báo cáo việc làm ADP cũng sẽ được công bố. Do báo cáo NFP của BLS bị hoãn, thị trường có thể biến động mạnh hơn bình thường quanh dữ liệu ADP.

Ngoài ra, giới đầu tư còn theo dõi: các bài phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương (ECB, Bundesbank, BoC, BoE), báo cáo năng lượng EIA và cuộc họp OPEC tại Mỹ – đặc biệt quan trọng đối với biến động giá dầu.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

13:00, Anh – Nationwide HPI tháng 9: thực tế 2,2% YoY (dự báo 1,8%, trước đó 2,1%).

14:00, Ba Lan – PMI sản xuất tháng 9: thực tế 48 (dự báo 46,4; trước đó 46,6).

14:15, Tây Ban Nha – PMI sản xuất: dự báo 53,8; trước đó 54,3.

14:30, Eurozone – Bài phát biểu của Elderson (ECB).

14:30, Thụy Sĩ – PMI sản xuất: dự báo 47,9; trước đó 49,0.

14:50, Pháp – PMI sản xuất: dự báo 48,1; trước đó 50,4.

14:55, Eurozone – Bài phát biểu của de Guindos (ECB).

14:55, Đức – PMI sản xuất: dự báo 48,5; trước đó 49,8.

15:00, Eurozone – PMI sản xuất: dự báo 49,5; trước đó 50,7.

16:00, Đức – Bài phát biểu của Mauderer (Bundesbank).

16:00, Eurozone – Lạm phát tháng 9:

CPI hàng năm: dự báo 2,2% YoY; trước đó 2,0% YoY;

CPI hàng tháng: 0,1% MoM;

HICP hàng năm trừ năng lượng và thực phẩm: trước đó 2,3% YoY;

HICP hàng tháng trừ năng lượng và thực phẩm: trước đó 0,3% m/m;

CPI cốt lõi: dự báo 2,3% YoY; trước đó 2,3% YoY;

CPI cốt lõi: trước đó 0,3% m/m;

16:30, Đức – Đấu giá trái phiếu 10 năm: trước đó 2,250%.

16:55, Anh – Bài phát biểu của Mann (BoE MPC).

17:00, Mỹ – Cuộc họp OPEC.

17:00, Đức – Bài phát biểu của Nagel (Chủ tịch Bundesbank).

17:15, Mỹ – Báo cáo việc làm ADP tháng 9: dự báo 52K (trước đó 54K).

20:45, Mỹ – PMI sản xuất tháng 9: dự báo 52,0; trước đó 53,0.

21:00, Mỹ – ISM sản xuất tháng 9:

Chỉ số giá sản xuất ISM: dự báo 62,7; trước đó 63,7;

Chỉ số sản xuất ISM: dự báo 49,0; trước đó 48,7;

Chỉ số đơn đặt hàng mới của ISM: trước đó 51,4;

Chỉ số việc làm ISM: trước đó 43,8;

21:00, Mỹ – Chi tiêu xây dựng tháng 8: dự báo -0,1% MoM; trước đó -0,1%.

21:30, Mỹ – Báo cáo EIA: dự báo tồn kho dầu thô +1,5M (trước đó -0,607M).

00:00 sáng mai, Mỹ – Dữ liệu GDP (Atlanta Fed GDPNow Q3): dự báo 3,9% (trước đó 3,9%).