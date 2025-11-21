Lịch kinh tế: Một ngày dày đặc dữ liệu kinh tế và bài phát biểu của Fed

Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày vô cùng bận rộn đối với thị trường tài chính, với lịch kinh tế dày đặc các dữ liệu và sự kiện quan trọng. Thị trường sẽ đón nhận các số liệu sơ bộ từ những nền kinh tế lớn nhất châu Âu, bao gồm PMI ngành sản xuất và dịch vụ – những chỉ báo quan trọng về tốc độ hoạt động kinh tế trong khu vực. Tại Hoa Kỳ, các báo cáo đáng chú ý cũng sẽ được công bố, trong đó có khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan. Bên cạnh đó, các bài phát biểu của những nhân vật chủ chốt từ Fed, ECB và SNB có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường tiền tệ và chứng khoán. Đây là ngày mà từng chỉ số và từng phát biểu đều có thể tạo ra biến động, vì vậy việc theo dõi sát sao là vô cùng cần thiết.

Lịch kinh tế chi tiết hôm nay: (giờ VN)

14:00 - Vương quốc Anh:

Doanh số bán lẻ tháng 10: thực tế –1,1% m/m (dự báo 0,0%, kỳ trước 0,7%)

Doanh số bán lẻ tháng 10: thực tế 0,2% y/y (kỳ trước 1%)

14:45 - Pháp, Chỉ số niềm tin doanh nghiệp tháng 11: dự báo 100 (kỳ trước 101)

15:00 - Khu vực đồng euro, Bài phát biểu của thành viên ECB Luis de Guindos

15:15 - Pháp:

PMI sản xuất sơ bộ tháng 11: dự báo 49 (kỳ trước 48,8)

PMI dịch vụ sơ bộ tháng 11: dự báo 48,5 (kỳ trước 48)

15:30 - Đức:

PMI sản xuất sơ bộ tháng 11: dự báo 49,8 (kỳ trước 49,6)

PMI dịch vụ sơ bộ tháng 11: dự báo 54 (kỳ trước 54,6)

15:30 - Khu vực đồng euro, Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde

16:00 - Khu vực đồng euro:

PMI sản xuất sơ bộ tháng 11: dự báo 50,1 (kỳ trước 50)

PMI dịch vụ sơ bộ tháng 11: dự báo 52,9 (kỳ trước 53)

16:30 - Vương quốc Anh:

PMI sản xuất sơ bộ tháng 11: dự báo 49,3 (kỳ trước 49,7)

PMI dịch vụ sơ bộ tháng 11: dự báo 52 (kỳ trước 52,3)

16:30 - Hoa Kỳ, Bài phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams

20:00 - Đức, Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel

20:30 - Canada:

Doanh số bán lẻ tháng 9: dự báo –0,7% m/m (kỳ trước 1%)

Doanh số bán lẻ trừ ô tô tháng 9: dự báo –0,6% m/m (kỳ trước 0,7%)

Chỉ số giá nhà mới tháng 10: dự báo 0,0% (kỳ trước –0,2%)

20:30 - Hoa Kỳ, Bài phát biểu của thành viên Fed Michael S. Barr

20:45 - Hoa Kỳ, Bài phát biểu của thành viên Fed Philip Jefferson

21:00 - Hoa Kỳ, Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan

21:45 - Hoa Kỳ:

PMI sản xuất sơ bộ tháng 11: dự báo 52 (kỳ trước 52,5)

PMI dịch vụ sơ bộ tháng 11: dự báo 54,6 (kỳ trước 54,8)

22:00 - Hoa Kỳ:

Báo cáo Đại học Michigan – tháng 11:

Niềm tin người tiêu dùng: dự báo 50,3 (kỳ trước 53,6)

Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn: dự báo 4,7 (kỳ trước 4,6)

Kỳ vọng lạm phát dài hạn: dự báo 3,6 (kỳ trước 3,9)

01:00 sáng mai - Hoa Kỳ, Số giàn khoan dầu hàng tuần: 418 (kỳ trước 417)