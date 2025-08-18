Lịch kinh tế: Một ngày im ắng về mặt dữ liệu vĩ mô

Phiên giao dịch hôm nay sẽ rất nhẹ nhàng về số liệu kinh tế vĩ mô, khiến sự chú ý của thị trường dồn vào cuộc gặp giữa Trump và Zelensky, với sự tham gia của các lãnh đạo châu Âu và Tổng Thư ký NATO.
Mặc dù rủi ro lớn nhất về một thỏa thuận song phương Trump–Putin từ trên xuống đã được hoãn lại, nhưng những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ rằng “Crimea và NATO đã bị gạt khỏi bàn đàm phán đối với Ukraine” có thể làm suy yếu tâm lý trên các thị trường châu Âu. Tuy nhiên, biến động lớn nhất được kỳ vọng sẽ diễn ra ở nhóm hàng hóa năng lượng, vốn vẫn là một quân bài mặc cả quan trọng trong các cuộc đàm phán của Nhà Trắng với Nga.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
16:00, Khu vực đồng Euro – Cán cân thương mại tháng 6
- Dự báo: 18,1 tỷ; Trước đó: 16,2 tỷ
19:15, Canada – Dữ liệu nhà ở & xây dựng tháng 7:
- Khởi công nhà mới: Dự báo: 264,0K; Trước đó: 283,7K
19:30, Canada – Mua chứng khoán nước ngoài (tháng 6):
- Dự báo: -4,75 tỷ; Trước đó: -2,79 tỷ
