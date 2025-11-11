Lịch kinh tế: Một ngày trống vắng dữ liệu

Mặc dù chính phủ Mỹ đang trên đà đạt được thỏa thuận để chấm dứt tình trạng đóng cửa, nhưng sẽ mất thêm thời gian trước khi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trở lại. Hôm nay, các số liệu vĩ mô chủ yếu đến từ các chỉ báo tâm lý thứ cấp — bao gồm Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW của Đức và Báo cáo niềm tin kinh doanh NFIB của Mỹ, phản ánh tâm lý của các doanh nghiệp nhỏ, nhóm sử dụng khoảng một nửa lực lượng lao động của Mỹ.
Về báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, hôm nay chủ yếu là từ các công ty tầm trung, trong đó đáng chú ý nhất là Sea Ltd — tập đoàn tài chính và thương mại điện tử có trụ sở tại Singapore, đồng thời là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ chú ý đến AngloGold Ashanti, công ty khai thác kim loại quý, và Oklo, doanh nghiệp công nghệ hạt nhân có cổ phiếu tăng khoảng 400% từ đầu năm, dù đã giảm gần 40% so với mức đỉnh.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
-
17:00 – Đức: Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW (tháng 11), dự báo 41, so với 39,3 trong tháng 10
-
06:00 sáng mai – Mỹ: Chỉ số niềm tin doanh nghiệp nhỏ NFIB (tháng 10), dự báo 93,3, so với 98,8 trong tháng 9
Phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương:
-
15:30 – Thành viên ECB: Vujcic, Sleijpen
-
15:30 – Thành viên BoE: Greene
-
20:30 – Thành viên ECB: Kocher
-
23:45 – Thành viên ECB: Escriva
Lịch báo cáo thu nhập
-
Trước khi phố Wall mở cửa: Sea Ltd, AngloGold Ashanti, Nebius Group, Fermi
-
Sau khi phố Wall đóng cửa: Alcon, Korea Electric Power, Oklo Inc, Amdocs Limited
CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn và sản xuất của Canada cao hơn dự kiến 📊
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của EU cao hơn một chút so với dự kiến! 📈💶
CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Pháp và Tây Ban Nha phù hợp với kỳ vọng 📌
Không cắt lãi suất, Vàng mất lực tăng?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.