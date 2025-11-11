Lịch kinh tế: Một ngày trống vắng dữ liệu

Mặc dù chính phủ Mỹ đang trên đà đạt được thỏa thuận để chấm dứt tình trạng đóng cửa, nhưng sẽ mất thêm thời gian trước khi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trở lại. Hôm nay, các số liệu vĩ mô chủ yếu đến từ các chỉ báo tâm lý thứ cấp — bao gồm Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW của Đức và Báo cáo niềm tin kinh doanh NFIB của Mỹ, phản ánh tâm lý của các doanh nghiệp nhỏ, nhóm sử dụng khoảng một nửa lực lượng lao động của Mỹ.

Về báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, hôm nay chủ yếu là từ các công ty tầm trung, trong đó đáng chú ý nhất là Sea Ltd — tập đoàn tài chính và thương mại điện tử có trụ sở tại Singapore, đồng thời là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ chú ý đến AngloGold Ashanti, công ty khai thác kim loại quý, và Oklo, doanh nghiệp công nghệ hạt nhân có cổ phiếu tăng khoảng 400% từ đầu năm, dù đã giảm gần 40% so với mức đỉnh.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

17:00 – Đức: Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW (tháng 11), dự báo 41, so với 39,3 trong tháng 10

06:00 sáng mai – Mỹ: Chỉ số niềm tin doanh nghiệp nhỏ NFIB (tháng 10), dự báo 93,3, so với 98,8 trong tháng 9

Phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương:

15:30 – Thành viên ECB: Vujcic, Sleijpen

15:30 – Thành viên BoE: Greene

20:30 – Thành viên ECB: Kocher

23:45 – Thành viên ECB: Escriva

Lịch báo cáo thu nhập