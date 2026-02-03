Lịch kinh tế: Một số dữ liệu quan trọng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa

Lịch kinh tế vĩ mô toàn cầu trong phiên châu Âu và Bắc Mỹ tương đối trống trải sau hàng loạt dữ liệu quan trọng được công bố trước đó. Thị trường đã kịp thời phản ánh quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) - một động thái đi ngược lại dự báo của nhiều ngân hàng đầu tư, vốn kỳ vọng RBA sẽ giữ lãi suất ổn định trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Pháp tiếp tục gây bất ngờ theo hướng giảm. CPI toàn phần của Pháp chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 0,6% và giảm mạnh so với mức 0,8% trước đó. Trên cơ sở tháng, giá cả thậm chí giảm 0,3%, cho thấy áp lực lạm phát đang hạ nhiệt nhanh.

Tâm điểm chính của thị trường trong tuần này vẫn là sự tê liệt hoạt động tại Washington. Việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa đã khiến nhiều cơ quan liên bang ngừng hoạt động, trong đó có Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS). Hệ quả là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) - vốn dự kiến công bố vào thứ Sáu - đã chính thức bị hoãn.

Trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu lao động quan trọng của Mỹ, sự chú ý của thị trường hôm nay chuyển sang phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương, dữ liệu tồn kho tư nhân, và báo cáo thị trường lao động New Zealand. Đồng thời, nhà đầu tư vẫn theo dõi sát mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp, với AMD sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường New York đóng cửa.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

20:00 - Fed: Barkin phát biểu

21:40 - Fed: Bowman phát biểu

04:40 sáng mai - Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của API

04:45 sáng mai - Dữ liệu thị trường lao động New Zealand (Q4): Thay đổi việc làm: Dự báo +0,5% q/q; Trước đó +0,5% q/q Chỉ số chi phí lao động: Dự báo +0,3% q/q; Trước đó 0,0% q/q Tỷ lệ thất nghiệp: Dự báo 5,3%; Trước đó 5,3%

05:00 sáng mai - PMI dịch vụ Úc: Dự báo 56; Trước đó 51,1

Kết quả kinh doanh doanh nghiệp

AMD (AMD.US) - Sau khi thị trường đóng cửa

Merck (MRK.US) - Trước giờ mở cửa

PepsiCo (PEP.US) - Trước giờ mở cửa

Pfizer (PFE.US) - Trước giờ mở cửa

AMD được kỳ vọng đạt doanh thu 9,67 tỷ USD, tương đương mức tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Nếu hoàn thành mục tiêu này, công ty sẽ tiếp tục nối dài đà tích cực từ Q3, khi doanh thu vượt dự báo thị trường 5%. EPS đồng thuận hiện ở mức 1,32 USD. Trong lịch sử, AMD thường có xu hướng vượt kỳ vọng ở mức vừa phải, với mức vượt doanh thu trung bình hơn 2% trong 8 quý gần nhất.