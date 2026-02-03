Lịch kinh tế: Một số dữ liệu quan trọng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa

- Lạm phát Pháp gây thất vọng: CPI hàng năm của Pháp giảm xuống 0,3%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 0,6%, cho thấy áp lực giá cả đang hạ nhiệt mạnh tại nền kinh tế lớn thứ hai của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
- Dữ liệu Mỹ bị gián đoạn: Việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa đã khiến Cục Thống kê Lao động (BLS) ngừng hoạt động, dẫn đến việc báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) dự kiến công bố vào thứ Sáu bị hoãn chính thức.
- Tâm điểm doanh nghiệp: Thị trường đang chờ đợi kết quả kinh doanh của AMD công bố tối nay. Nhà sản xuất chip này được kỳ vọng ghi nhận doanh thu tăng 27%, đạt 9,67 tỷ USD, trong bối cảnh kỳ vọng rất cao liên quan đến AI.
Lịch kinh tế vĩ mô toàn cầu trong phiên châu Âu và Bắc Mỹ tương đối trống trải sau hàng loạt dữ liệu quan trọng được công bố trước đó. Thị trường đã kịp thời phản ánh quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) - một động thái đi ngược lại dự báo của nhiều ngân hàng đầu tư, vốn kỳ vọng RBA sẽ giữ lãi suất ổn định trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Pháp tiếp tục gây bất ngờ theo hướng giảm. CPI toàn phần của Pháp chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 0,6% và giảm mạnh so với mức 0,8% trước đó. Trên cơ sở tháng, giá cả thậm chí giảm 0,3%, cho thấy áp lực lạm phát đang hạ nhiệt nhanh.
Tâm điểm chính của thị trường trong tuần này vẫn là sự tê liệt hoạt động tại Washington. Việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa đã khiến nhiều cơ quan liên bang ngừng hoạt động, trong đó có Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS). Hệ quả là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) - vốn dự kiến công bố vào thứ Sáu - đã chính thức bị hoãn.
Trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu lao động quan trọng của Mỹ, sự chú ý của thị trường hôm nay chuyển sang phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương, dữ liệu tồn kho tư nhân, và báo cáo thị trường lao động New Zealand. Đồng thời, nhà đầu tư vẫn theo dõi sát mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp, với AMD sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường New York đóng cửa.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
-
20:00 - Fed: Barkin phát biểu
-
21:40 - Fed: Bowman phát biểu
-
04:40 sáng mai - Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của API
-
04:45 sáng mai - Dữ liệu thị trường lao động New Zealand (Q4):
-
Thay đổi việc làm: Dự báo +0,5% q/q; Trước đó +0,5% q/q
-
Chỉ số chi phí lao động: Dự báo +0,3% q/q; Trước đó 0,0% q/q
-
Tỷ lệ thất nghiệp: Dự báo 5,3%; Trước đó 5,3%
-
-
05:00 sáng mai - PMI dịch vụ Úc: Dự báo 56; Trước đó 51,1
Kết quả kinh doanh doanh nghiệp
-
AMD (AMD.US) - Sau khi thị trường đóng cửa
-
Merck (MRK.US) - Trước giờ mở cửa
-
PepsiCo (PEP.US) - Trước giờ mở cửa
-
Pfizer (PFE.US) - Trước giờ mở cửa
AMD được kỳ vọng đạt doanh thu 9,67 tỷ USD, tương đương mức tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Nếu hoàn thành mục tiêu này, công ty sẽ tiếp tục nối dài đà tích cực từ Q3, khi doanh thu vượt dự báo thị trường 5%. EPS đồng thuận hiện ở mức 1,32 USD. Trong lịch sử, AMD thường có xu hướng vượt kỳ vọng ở mức vừa phải, với mức vượt doanh thu trung bình hơn 2% trong 8 quý gần nhất.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.