Lịch kinh tế: Một tuần bị chi phối bởi địa chính trị và mùa báo cáo Q1/2026

Hôm nay, thị trường sẽ chủ yếu phản ứng với các diễn biến địa chính trị: việc Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào lúc 14:00 GMT có thể khiến biến động duy trì ở mức cao và hỗ trợ giá dầu, trong khi bất kỳ tin tức nào về giảm leo thang hoặc một sự cố hàng hải sẽ ngay lập tức làm thay đổi tâm lý thị trường. Tại châu Âu, phiên mở cửa vẫn chịu áp lực từ các yếu tố rủi ro, do đó nhà đầu tư sẽ tập trung chủ yếu vào các chỉ số chứng khoán, đồng USD và hàng hóa năng lượng, vì đây là những chỉ báo tốt nhất cho việc liệu lo ngại về leo thang xung đột có đang gia tăng hay không.

Trong suốt tuần, ba yếu tố sẽ đóng vai trò then chốt: diễn biến liên quan đến Iran, sự khởi đầu của mùa báo cáo lợi nhuận Q1, và dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ và châu Âu, những yếu tố có thể xác nhận hoặc làm suy yếu tác động của giá dầu tăng đối với lạm phát. Danh sách các dữ liệu sắp công bố bao gồm CPI của Ba Lan, PPI của Mỹ, dữ liệu doanh số bán nhà, biên bản họp ECB, lạm phát HICP của khu vực eurozone và các số liệu từ Trung Quốc, vì vậy thị trường sẽ phải đồng thời xử lý các yếu tố địa chính trị, lạm phát và triển vọng tăng trưởng. Sự chú ý đặc biệt sẽ hướng tới các ngân hàng, LVMH, ASML, TSMC và Netflix, khi kết quả của họ sẽ cung cấp những tín hiệu đầu tiên về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn mở đầu mùa báo cáo.

Lịch kinh tế hôm nay. Nguồn: XTB

Lịch tuần. Nguồn: XTB

Lịch báo cáo thu nhập. Nguồn: XTB