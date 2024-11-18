Lịch kinh tế: Một tuần im ắng về mặt dữ liệu vĩ mô 📄

Trong tuần này, các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố sẽ tương đối ít. Sự kiện quan trọng nhất có thể là báo cáo quý của Nvidia, được công bố vào thứ Tư sau khi phố Wall đóng cửa.
Ngoài ra, quyết định của ngân hàng trung ương Trung Quốc về lãi suất vào thứ Ba và việc công bố báo cáo PMI sơ bộ về sản xuất và dịch vụ trong tháng 11 vào thứ Sáu cũng sẽ là những dữ liệu quan trọng có sức ảnh hưởng nhất định lên thị trường mà nhà đầu tư cần chú ý.
Lịch kinh tế chi tiết trong tuần: (giờ VN)
Thứ Hai:
Không có dữ liệu nào được công bố
Thứ Ba:
- 07:30 - Úc, biên bản cuộc họp của RBA
- 17:00 - Khu vực đồng tiền chung châu Âu, dữ liệu lạm phát tháng 10
- 20:00 - Hungary, quyết định về lãi suất
- 20:30 - Canada, lạm phát CPI tháng 10
Thứ Tư:
- 04:40 - Hoa Kỳ, dữ liệu khảo sát của API
- 07:50 - Nhật Bản, dữ liệu cán cân thương mại
- 08:00 - Trung Quốc, quyết định về lãi suất 1năm/5 năm
- 14:00 - Đức, lạm phát PPI tháng 10
- 14:00 - Anh, lạm phát CPI tháng 10
- 22:30 - Hoa Kỳ, dữ liệu dự trữ dầu thô
- Kết quả của Nvidia - sau khi Phố Wall đóng cửa
Thứ Năm:
- 16:00 - Úc, bài phát biểu của Bullock của RBA
- 18:00 - Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định lãi suất
- 20:30 - Hoa Kỳ, báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Philly cho tháng 11
- 20:30 - Hoa Kỳ, dữ liệu trợ cấp thất nghiệp
- 22:30 - Hoa Kỳ, dữ liệu tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ
Thứ Sáu:
- Cả ngày - Dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ (Khu vực đồng Euro, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ)
- 07:30 - Nhật Bản, báo cáo CPI tháng 10
- 14:00 - Đức, dữ liệu GDP quý 3
- 15:30 - Khu vực đồng tiền chung châu Âu, bài phát biểu của chủ tịch ECB, Lagarde
- 20:30 - Canada, dữ liệu bán lẻ tháng 9
- 23:00 - Hoa Kỳ, Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng tháng 11 của Đại học Michigan
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