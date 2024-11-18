Lịch kinh tế: Một tuần im ắng về mặt dữ liệu vĩ mô 📄

Trong tuần này, các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố sẽ tương đối ít. Sự kiện quan trọng nhất có thể là báo cáo quý của Nvidia, được công bố vào thứ Tư sau khi phố Wall đóng cửa.

Ngoài ra, quyết định của ngân hàng trung ương Trung Quốc về lãi suất vào thứ Ba và việc công bố báo cáo PMI sơ bộ về sản xuất và dịch vụ trong tháng 11 vào thứ Sáu cũng sẽ là những dữ liệu quan trọng có sức ảnh hưởng nhất định lên thị trường mà nhà đầu tư cần chú ý.

Lịch kinh tế chi tiết trong tuần: (giờ VN)

Thứ Hai:

Không có dữ liệu nào được công bố

Thứ Ba:

07:30 - Úc, biên bản cuộc họp của RBA

17:00 - Khu vực đồng tiền chung châu Âu, dữ liệu lạm phát tháng 10

20:00 - Hungary, quyết định về lãi suất

20:30 - Canada, lạm phát CPI tháng 10

Thứ Tư:

04:40 - Hoa Kỳ, dữ liệu khảo sát của API

07:50 - Nhật Bản, dữ liệu cán cân thương mại

08:00 - Trung Quốc, quyết định về lãi suất 1năm/5 năm

14:00 - Đức, lạm phát PPI tháng 10

14:00 - Anh, lạm phát CPI tháng 10

22:30 - Hoa Kỳ, dữ liệu dự trữ dầu thô

Kết quả của Nvidia - sau khi Phố Wall đóng cửa

Thứ Năm:

16:00 - Úc, bài phát biểu của Bullock của RBA

18:00 - Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định lãi suất

20:30 - Hoa Kỳ, báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Philly cho tháng 11

20:30 - Hoa Kỳ, dữ liệu trợ cấp thất nghiệp

22:30 - Hoa Kỳ, dữ liệu tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ

Thứ Sáu: