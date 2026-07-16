Lịch Kinh tế: Mùa báo cáo lợi nhuận, doanh số bán lẻ Mỹ sẽ là tâm điểm hôm nay

Mùa báo cáo lợi nhuận đang tăng tốc, Trump lên kế hoạch mở rộng hành động quân sự tại Trung Đông, trong khi hàng loạt quan chức Fed sẽ phát biểu sau dữ liệu PPI mới nhất. Nói cách khác – mọi thứ đang diễn ra cùng lúc và các nhà đầu tư đang cố gắng tách biệt các yếu tố cơ bản khỏi những nhiễu động, đặc biệt trong bối cảnh áp lực vẫn đè nặng lên nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.

Kết quả của TSMC vừa được công bố đã không thể tạo ra sự lạc quan trong phiên giao dịch ngoài giờ của Mỹ, khi cổ phiếu công ty hiện giảm 1,4%. Báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tiếp tục là động lực chính tạo ra biến động trên Phố Wall trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến các bài phát biểu của các thành viên Fed hoặc báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA, những yếu tố cùng với diễn biến địa chính trị sẽ khuấy động thị trường ngoại hối và hàng hóa. Về mặt vĩ mô, dữ liệu doanh số bán lẻ sẽ là tâm điểm. Người tiêu dùng Mỹ gần đây đã gặp khó khăn do phải tiêu hao khoản tiết kiệm sau đợt tăng mạnh của chi phí sinh hoạt, khiến dữ liệu này trở nên đặc biệt quan trọng đối với Fed, vốn đang tập trung vào lạm phát.

Các dữ liệu chính trong phiên sáng

Vương quốc Anh (GDP): Phiên sáng được chi phối bởi loạt dữ liệu dày đặc của nền kinh tế Anh. GDP tháng 5 theo tháng đạt 0,1% (đúng với dự báo). Tuy nhiên, số liệu theo quý (q/q) tạo bất ngờ tích cực khi phục hồi lên 0,7%, cao hơn mức dự báo 0,5%. Theo năm (y/y), nền kinh tế tăng trưởng 1,3% (thấp hơn nhẹ so với dự báo 1,4%).

Vương quốc Anh (Công nghiệp & Thương mại): Ngành sản xuất chế tạo của Anh ghi nhận kết quả tích cực khi tăng 2,3% y/y (so với dự báo 1,9%). Trong khi đó, sản lượng công nghiệp nói chung kém khả quan hơn khi giảm -0,5% m/m (thị trường kỳ vọng -0,1%). Cán cân thương mại cũng cải thiện đáng kể khi thâm hụt thu hẹp xuống còn -18,66 tỷ bảng Anh (so với dự báo -23,3 tỷ bảng Anh).

Lịch kinh tế

16:00 Khu vực Eurozone - Cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa (tháng 5). Dự báo: 2,5 tỷ euro. Trước đó: 1,3 tỷ euro.

19:15 Canada - Số nhà khởi công (tháng 6). Dự báo: 258 nghìn. Trước đó: 261,4 nghìn.

19:30 Mỹ - Doanh số bán lẻ (m/m) (tháng 6). Dự báo: 0,2%. Trước đó: 0,9%.

19:30 Mỹ - Doanh số bán lẻ lõi (không bao gồm ô tô) (m/m) (tháng 6). Dự báo: -0,1%. Trước đó: 0,8%.

19:30 Mỹ - Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed (tháng 7). Dự báo: 13. Trước đó: 10,3.

19:30 Mỹ - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Dự báo: 216 nghìn. Trước đó: 215 nghìn.

21:00 Mỹ - Doanh số bán nhà chờ hoàn tất (m/m) (tháng 6). Dự báo: -0,5%. Trước đó: 3,8%.

21:30 Mỹ - Thay đổi tồn kho khí tự nhiên của EIA. Trước đó: 61 tỷ feet khối.

23:30 Mỹ - Thành viên FOMC Lorie Logan phát biểu.

00:25 Mỹ - Thành viên FOMC Jeffrey Schmid phát biểu.

Các báo cáo lợi nhuận đáng chú ý trên Phố Wall

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