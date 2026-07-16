Lịch Kinh tế: Mùa báo cáo lợi nhuận, doanh số bán lẻ Mỹ sẽ là tâm điểm hôm nay

Mùa báo cáo lợi nhuận đang tăng tốc, Trump lên kế hoạch mở rộng hành động quân sự tại Trung Đông, trong khi hàng loạt quan chức Fed sẽ phát biểu sau dữ liệu PPI mới nhất. Nói cách khác – mọi thứ đang diễn ra cùng lúc và các nhà đầu tư đang cố gắng tách biệt các yếu tố cơ bản khỏi những nhiễu động, đặc biệt trong bối cảnh áp lực vẫn đè nặng lên nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.
Kết quả của TSMC vừa được công bố đã không thể tạo ra sự lạc quan trong phiên giao dịch ngoài giờ của Mỹ, khi cổ phiếu công ty hiện giảm 1,4%. Báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tiếp tục là động lực chính tạo ra biến động trên Phố Wall trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến các bài phát biểu của các thành viên Fed hoặc báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA, những yếu tố cùng với diễn biến địa chính trị sẽ khuấy động thị trường ngoại hối và hàng hóa. Về mặt vĩ mô, dữ liệu doanh số bán lẻ sẽ là tâm điểm. Người tiêu dùng Mỹ gần đây đã gặp khó khăn do phải tiêu hao khoản tiết kiệm sau đợt tăng mạnh của chi phí sinh hoạt, khiến dữ liệu này trở nên đặc biệt quan trọng đối với Fed, vốn đang tập trung vào lạm phát.
Các dữ liệu chính trong phiên sáng
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Vương quốc Anh (GDP): Phiên sáng được chi phối bởi loạt dữ liệu dày đặc của nền kinh tế Anh. GDP tháng 5 theo tháng đạt 0,1% (đúng với dự báo). Tuy nhiên, số liệu theo quý (q/q) tạo bất ngờ tích cực khi phục hồi lên 0,7%, cao hơn mức dự báo 0,5%. Theo năm (y/y), nền kinh tế tăng trưởng 1,3% (thấp hơn nhẹ so với dự báo 1,4%).
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Vương quốc Anh (Công nghiệp & Thương mại): Ngành sản xuất chế tạo của Anh ghi nhận kết quả tích cực khi tăng 2,3% y/y (so với dự báo 1,9%). Trong khi đó, sản lượng công nghiệp nói chung kém khả quan hơn khi giảm -0,5% m/m (thị trường kỳ vọng -0,1%). Cán cân thương mại cũng cải thiện đáng kể khi thâm hụt thu hẹp xuống còn -18,66 tỷ bảng Anh (so với dự báo -23,3 tỷ bảng Anh).
Lịch kinh tế
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16:00 Khu vực Eurozone - Cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa (tháng 5). Dự báo: 2,5 tỷ euro. Trước đó: 1,3 tỷ euro.
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19:15 Canada - Số nhà khởi công (tháng 6). Dự báo: 258 nghìn. Trước đó: 261,4 nghìn.
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19:30 Mỹ - Doanh số bán lẻ (m/m) (tháng 6). Dự báo: 0,2%. Trước đó: 0,9%.
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19:30 Mỹ - Doanh số bán lẻ lõi (không bao gồm ô tô) (m/m) (tháng 6). Dự báo: -0,1%. Trước đó: 0,8%.
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19:30 Mỹ - Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed (tháng 7). Dự báo: 13. Trước đó: 10,3.
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19:30 Mỹ - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Dự báo: 216 nghìn. Trước đó: 215 nghìn.
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21:00 Mỹ - Doanh số bán nhà chờ hoàn tất (m/m) (tháng 6). Dự báo: -0,5%. Trước đó: 3,8%.
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21:30 Mỹ - Thay đổi tồn kho khí tự nhiên của EIA. Trước đó: 61 tỷ feet khối.
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23:30 Mỹ - Thành viên FOMC Lorie Logan phát biểu.
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00:25 Mỹ - Thành viên FOMC Jeffrey Schmid phát biểu.
Các báo cáo lợi nhuận đáng chú ý trên Phố Wall
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TSMC
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UnitedHealthcare
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GE Aerospace
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Netflix
3 thị trường đáng theo dõi hôm nay
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GBPUSD (Ngoại hối) – Đồng bảng Anh đang "tiêu hóa" loạt dữ liệu kinh tế dày đặc từ Anh trong phiên sáng. Tăng trưởng GDP theo quý vượt kỳ vọng cùng với ngành sản xuất mạnh mẽ mang lại cơ sở cho phe "diều hâu" trong Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Cuộc đối đầu với dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trong phiên chiều sẽ quyết định hướng đi của cặp GBPUSD cho đến hết ngày.
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EURPLN (Ngoại hối) – Vào lúc 14:00, Ba Lan sẽ công bố dữ liệu lạm phát cơ bản tháng 6 (không bao gồm thực phẩm và năng lượng). Thị trường dự báo chỉ số này giảm từ 3,1% xuống 3,0% y/y. Đây là dữ liệu quan trọng để đánh giá mức độ dai dẳng của áp lực giá trong nước và có ảnh hưởng trực tiếp đến lập trường của Hội đồng Chính sách Tiền tệ (MPC), qua đó có thể tạo ra biến động mạnh đối với đồng zloty Ba Lan và nhóm cổ phiếu ngân hàng trên sàn WSE.
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Nasdaq / US100 (Chỉ số) – Vào lúc 14:30, thị trường sẽ đón nhận báo cáo doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ, đi kèm với dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số Philadelphia Fed. Thị trường kỳ vọng doanh số sẽ chậm lại đáng kể (thậm chí chỉ số cốt lõi được dự báo giảm -0,1% m/m). Dữ liệu này sẽ phản ánh sức khỏe thực sự của người tiêu dùng Mỹ — nếu kết quả quá yếu, lo ngại về một cuộc hạ cánh cứng của nền kinh tế sẽ gia tăng và gây áp lực lên Phố Wall, trong khi số liệu đúng như kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào mùa thu.
Thị trường nổi bật: Nasdaq giảm 0,6% bất chấp báo cáo của TSMC vượt kỳ vọng lợi nhuận
Vàng giữ vững trên mốc 4.000 USD 🚩 Điều gì đang chờ đợi sắp tới?
CẬP NHẬT MỚI: GBPUSD tăng 0,1% sau khi dữ liệu GDP của Anh vượt kỳ vọng 📈
Tóm tắt thị trường: Chứng khoán châu Á giảm do đà bán tháo cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ
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