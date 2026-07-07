Lịch kinh tế: Ngành công nghiệp Đức đang hồi sinh?

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý
Đức
-
Dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Đức công bố hôm qua đã vượt kỳ vọng (tăng 6,2%). Hôm nay, số liệu sản xuất công nghiệp tháng 5 cũng tích cực hơn dự báo (tăng mạnh 0,9% so với tháng trước).
-
Đức vẫn đang chờ đợi tác động từ gói kích thích tài khóa quy mô lớn được Thủ tướng Friedrich Merz công bố vào tháng 3 năm ngoái. Khi đó, 500 tỷ euro đã được phân bổ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, y tế, năng lượng và chuyển đổi số.
Khu vực đồng euro
-
Lạm phát PPI tháng 5 của Khu vực đồng euro cũng tăng lên 5,9%. Tuy nhiên, mức này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
-
Dữ liệu doanh số bán lẻ cũng không tạo bất ngờ (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước).
Hoa Kỳ
-
Tại Mỹ, các chỉ số PMI tháng 6 đã được điều chỉnh giảm nhẹ. PMI tổng hợp được xác nhận ở mức 51,9, cho thấy tăng trưởng kinh tế đang chậm lại so với mức rất ấn tượng 2,7% trong quý I.
Lịch kinh tế
Tuesday
-
Anh: Bài phát biểu của Thống đốc BoE Andrew Bailey: Thời gian: 17:30
-
Mỹ: Bài phát biểu của Michelle Bowman, thành viên FOMC: Thời gian: 18:00
-
Mỹ: Cán cân thương mại (tháng 5): Thời gian: 19:30
-
Dự báo: -78,3 tỷ USD
-
Kỳ trước: -55,9 tỷ USD
-
Lịch công bố kết quả kinh doanh
-
Penguin Solutions (PENG.US) – AMC (sau khi thị trường đóng cửa)
-
Kura Sushi (KRUS.US) – AMC (sau khi thị trường đóng cửa)
3 thị trường đáng chú ý
-
US100: Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm hơn 1%. Tâm lý đối với các doanh nghiệp dẫn đầu cuộc cách mạng AI – những công ty đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay – lại tiếp tục xấu đi. Nguyên nhân kích hoạt đợt bán tháo là kết quả kinh doanh sơ bộ quý II của Samsung.
-
Cà phê và ca cao: Trong vòng một tháng qua, giá cà phê và ca cao đã tăng hơn 40%, khi lo ngại gia tăng về nhiệt độ tăng mạnh tại Ghana và Bờ Biển Ngà, cùng với những trận mưa lớn bất thường tại Brazil do hiện tượng El Niño trong năm nay.
-
EUR/USD: Tỷ giá đã phục hồi từ các mức đáy thiết lập vào những ngày cuối tháng 6, nhưng vẫn dao động ngay trên 1,14. Biên bản cuộc họp FOMC gần nhất sẽ được công bố vào thứ Tư và được thị trường đặc biệt quan tâm.
GOLD - Nhu cầu từ Ngân hàng trung ương vẫn là động lực chính?
Tóm tắt thị trường: Cổ phiếu AI bị bán tháo
Nvidia: Dự án Kyber có đang gặp rủi ro?
Tin đầu ngày: Thị trường phản ứng trước các phát biểu của Donald Trump
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.