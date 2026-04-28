Lịch kinh tế: Nhẹ về dữ liệu, nhưng tâm điểm là niềm tin tiêu dùng Mỹ

Lịch kinh tế hôm nay tương đối “nhẹ”, tuy nhiên dữ liệu từ Conference Board sẽ cung cấp thêm góc nhìn về tâm lý “Main Street” (người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ). Gần đây, các chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã suy yếu đáng kể, khi khảo sát của University of Michigan giảm xuống mức thấp kỷ lục - điều này đặt ra câu hỏi liệu khảo sát của Conference Board có xác nhận mức độ suy yếu tương tự hay không.
Lịch kinh tế
15:00 - Khu vực đồng euro: Khảo sát cho vay của European Central Bank
19:15 - Mỹ: Báo cáo ADP (thay đổi việc làm khu vực tư nhân), trước đó: 54,75 nghìn
20:00 - Mỹ: Chỉ số giá nhà tháng/tháng, dự báo: +0,1% (trước đó: +0,1%)
21:00 - Mỹ: Niềm tin tiêu dùng (Conference Board), dự báo: 89 (trước đó: 91,8)
21:00 - Mỹ: Chỉ số Federal Reserve Bank of Richmond, dự báo: 1 (trước đó: 0)
Báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ
Trước phiên Mỹ: General Motors, Coca-Cola, UPS
Sau phiên Mỹ: Visa, Starbucks
Phát biểu từ ngân hàng trung ương
17:45 - Andrew Bailey (BoE)
23:30 - Christine Lagarde (ECB)
EURUSD (khung thời gian H1)
Nguồn: xStation5
