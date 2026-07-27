Lịch kinh tế: Những sự kiện cần theo dõi sát trong tuần này❓

Thị trường mở cửa tuần mới trong bối cảnh giá dầu lao dốc mạnh sau các thông tin cho thấy Mỹ và Iran đã tạm dừng các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz – đây hiện là động lực chính chi phối diễn biến phiên giao dịch hôm nay. Dầu WTI giảm hơn 7%, trong khi dầu Brent có thời điểm mất khoảng 5% trong phiên Chủ nhật, rút lui khỏi mức cao nhất trong hai tháng được thiết lập sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang.

Điều gì đang chi phối thị trường?

Bước vào đầu tuần, thị trường hàng hóa đang đóng vai trò dẫn dắt. OIL.WTI (-7,38%) và OIL (Brent, -6,54%) là hai tài sản giảm mạnh nhất, trong khi NATGAS mất gần 4%. Ở chiều ngược lại, bạc (+2,57%), US100 (+1,41%) và EU50 (+1,36%) dẫn đầu đà tăng, phản ánh tâm lý bớt lo ngại về rủi ro địa chính trị và sự trở lại của khẩu vị rủi ro. Các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Âu đều mở cửa trong sắc xanh gồm DE40 (+1,32%), SPA35 (+1,25%), ITA40 (+1,20%), cùng với US500 (+0,96%) tại Mỹ. Tại châu Á, JP225 (+1,31%) và CHN.cash (+1,33%) cũng ghi nhận mức tăng tích cực.

Dữ liệu kinh tế đáng chú ý hôm nay

Vào 15:00, thị trường sẽ theo dõi chỉ số Ifo của Đức trong tháng 7, trong khi 19:30 sẽ là báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 6. Đây là hai số liệu kinh tế đáng chú ý duy nhất trong lịch hôm nay. Tuy nhiên, diễn biến địa chính trị và thương mại vẫn là yếu tố chi phối chính. Hôm thứ Sáu, chính quyền Trump đã chính thức áp dụng mức thuế mới theo Điều 301 (10–12,5%) đối với 60 đối tác thương mại, tiếp tục làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Những sự kiện quan trọng trong tuần

Thứ Hai, 27/07

15:00 – Đức: Chỉ số Ifo (niềm tin kinh doanh) tháng 7

14:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 6

Thứ Ba, 28/07

10:05 – Australia: Bài phát biểu của Thống đốc RBA

Thứ Tư, 29/07

08:40 – Mỹ: Báo cáo API về tồn kho dầu thô

08:30 – Australia: CPI quý II (theo quý và theo năm)

21:30 – Mỹ: Báo cáo tồn kho dầu thô và xăng của EIA

Thứ Năm, 30/07

01:00 – Mỹ: Quyết định lãi suất của Fed

01:30 – Mỹ: Họp báo FOMC

16:00 – Khu vực Eurozone: GDP quý II (theo quý và theo năm)

18:00 – Anh: Quyết định lãi suất của BoE

19:00 – Đức: CPI tháng 7 (theo tháng và theo năm)

19:30 – Mỹ: GDP quý II (tốc độ tăng trưởng thường niên)

19:30 – Mỹ: Lạm phát PCE tháng 6

21:30 – Mỹ: Báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA

Thứ Sáu, 31/07

05:00 – Nhật Bản: Quyết định lãi suất và họp báo của BoJ

06:50 – Nhật Bản: Sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 6

08:30 – Trung Quốc: Chỉ số PMI CFLP tháng 7 (sản xuất và dịch vụ)

14:30 – Ba Lan: CPI tháng 7 (theo tháng và theo năm)

16:00 – Eurozone: Lạm phát HICP và HICP lõi tháng 7 (theo tháng và theo năm)

Sự kiện quan trọng nhất trong tuần sẽ là quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư (20:00), cùng với buổi họp báo của Jerome Powell. Hiện thị trường đang định giá 35–40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất – tăng mạnh so với khoảng 10% hồi tháng 6 – do giá dầu tăng và những lo ngại về lạm phát. Bên cạnh đó, tuần này cũng là thời điểm diễn ra "marathon" báo cáo lợi nhuận của nhóm Magnificent 7: Microsoft và Meta sẽ công bố kết quả vào tối thứ Tư sau khi thị trường đóng cửa, tiếp theo là Apple và Amazon vào thứ Năm. Ngoài nhóm Big Tech, Visa, Samsung và ExxonMobil cũng sẽ là những doanh nghiệp được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Về dữ liệu kinh tế vĩ mô, tuần giao dịch sẽ khép lại với hàng loạt báo cáo quan trọng gồm: GDP quý II của Mỹ và Eurozone (thứ Năm), quyết định lãi suất của BoE cùng CPI của Đức (thứ Năm), và đến thứ Sáu là quyết định lãi suất của BoJ, PMI của Trung Quốc, cùng CPI tháng 7 của Ba Lan và Eurozone. Nguồn: XTB