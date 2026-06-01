Lịch kinh tế: Những sự kiện quan trọng nhất trong ngày và trong tuần❓

Các chỉ số chứng khoán châu Âu mở đầu tháng 6 trong sắc xanh, với Nvidia và Microsoft dẫn dắt nhóm công nghệ. Thị trường khởi động tháng mới với khẩu vị rủi ro tích cực, nhưng căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz vẫn khiến nhà đầu tư thận trọng.

📊 Mở cửa tại châu Âu

Các chỉ số châu Âu mở cửa thận trọng nhưng vẫn trong vùng tích cực. Mức tăng mạnh nhất thuộc về EU50 (+0,43%), ITA40 (+0,24%) và NED25 (+0,22%). Đức (DE40 +0,18%) và Pháp (FRA40 +0,21%) cũng ghi nhận mức tăng vững chắc. Ở chiều ngược lại, VSTOXX (-0,25%) - chỉ số đo lường biến động của thị trường châu Âu – và chỉ số Thụy Sĩ SUI20 (-0,05%) vẫn giảm nhẹ, cho thấy tâm lý chung đang nghiêng về xu hướng tích cực vừa phải, chưa xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn.

🌐Tâm lý thị trường toàn cầu

Nhìn tổng thể, sắc xanh đang chiếm ưu thế trên các thị trường. Nhóm hàng hóa năng lượng dẫn đầu đà tăng: NATGAS +2,56%, OIL.WTI +2,43% và OIL +2,15%. Động lực đến từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng những gián đoạn tại eo biển Hormuz, nơi Hải quân Mỹ hiện chỉ hộ tống một phần nhỏ lưu lượng tàu thương mại so với bình thường. Các thị trường tăng mạnh khác bao gồm: JP225 (+1,43%) và CHN.cash (+1,16%). Trong khi đó: US100 +0,61% và US500 +0,33% - đang phát tín hiệu rằng Phố Wall có thể hướng tới những đỉnh cao mới sau một tháng 5 đầy tích cực (Nasdaq +8%, S&P 500 +5,2%).

📅Lịch kinh tế hôm nay

Tâm điểm của ngày sẽ là loạt dữ liệu PMI sản xuất tháng 5 từ nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới:

Trung Quốc (Caixin) (đã công bố): 51,8 (cao hơn dự báo 51,5; kỳ trước 52,2). Cho thấy tăng trưởng chậm lại đôi chút nhưng vẫn nằm trong vùng mở rộng.

PMI sản xuất Đức (14:55): Dự báo: 49,9 - Vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm.

PMI sản xuất Khu vực đồng euro (15:00): Dự báo: 51,4

ISM Manufacturing của Mỹ (21:00) - Dự báo: 53, Kỳ trước: 52,7. Đây là dữ liệu quan trọng nhất trong ngày.

Lưu ý: GDP quý I của Thụy Sĩ, công bố lúc 14:00, đạt +0,7% QoQ, cao hơn dự báo 0,6%.

🔑 Điều gì đang dẫn dắt thị trường?

Địa chính trị Mỹ - Iran:

Eo biển Hormuz vẫn trong trạng thái “quản lý khủng hoảng”.

Giá dầu phản ứng mạnh với mọi tin tức liên quan đến các cuộc tấn công trong khu vực.

COMPUTEX Taipei + Microsoft Build

Jensen Huang (Nvidia) giới thiệu chip N1X và siêu chip RTX Spark.

Những chiếc PC Windows đầu tiên sử dụng kiến trúc ARM sẽ ra mắt vào tuần tới.

ISM Manufacturing lúc 21:00

Là dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng đầu tiên của tuần.

Được theo dõi sát sao trước báo cáo NFP vào thứ Sáu (dự báo: 85.000 việc làm mới).

Dầu và khí đốt như thước đo địa chính trị