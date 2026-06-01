Tin đầu ngày: Thị trường vẫn hứng khỏi dù căng thẳng địa chính trị leo thang⏰

Yếu tố chính thúc đẩy biến động thị trường

Động lực chính của thị trường hôm nay đến từ lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là kết quả kinh doanh ấn tượng của Dell, khi công ty nâng dự báo doanh thu cả năm lên 165–169 tỷ USD, trong đó doanh thu từ máy chủ AI tăng gần gấp chín lần so với cùng kỳ năm trước. Làn sóng AI đã thúc đẩy toàn bộ phân khúc phần cứng máy tính (Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%), đồng thời làm suy yếu câu chuyện về “SaaS apocalypse”, khi kết quả từ các công ty như Salesforce (+8,3%), Palantir (+9,3%), SAP (+4%) và Oracle (+8%) cho thấy các doanh nghiệp đang mạnh tay đầu tư vào phần mềm tích hợp AI. Việc điều chỉnh giảm GDP của Mỹ cũng mang đến một tín hiệu tích cực: chi tiêu công nghệ của doanh nghiệp tăng mạnh 17,2%.

Địa chính trị

Vấn đề địa chính trị nổi bật nhất là những thông tin trái chiều liên quan đến thỏa thuận Mỹ - Iran về Eo biển Hormuz. Trump tuyên bố trên Truth Social rằng lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran sẽ được dỡ bỏ, với điều kiện Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân và gỡ bỏ các bãi mìn trên biển. Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars News của Iran đã bác bỏ thông tin này, gọi đây là “sự pha trộn giữa sự thật và dối trá”, đồng thời phủ nhận việc Iran đồng ý phá hủy các vật liệu hạt nhân của mình. Sự hạ nhiệt về mặt ngoại giao vào cuối phiên thứ Sáu đã giúp tâm lý thị trường ổn định trở lại và các chỉ số phục hồi phần nào mức giảm. Bản thân Trump cũng cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau cuộc họp tại Situation Room. Cùng lúc đó, xuất hiện các báo cáo về đề xuất của Mỹ trong quá trình tái đàm phán USMCA, yêu cầu 50% giá trị linh kiện của mọi chiếc xe được hưởng ưu đãi thuế quan phải có nguồn gốc hoàn toàn từ Mỹ. Thông tin này đã gây biến động mạnh trong nhóm cổ phiếu ô tô.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Ba báo cáo kinh tế đáng chú ý nhất trong ngày gồm: Thứ nhất, lạm phát HICP sơ bộ của Đức đạt 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 2,8%, trong khi CPI giảm xuống 2,6% so với mức kỳ vọng 2,9%. Điều này gửi đi tín hiệu rõ ràng theo hướng ôn hòa trước cuộc họp tiếp theo của ECB. Thứ hai, lạm phát CPI của Ba Lan trong tháng 5 bất ngờ giảm mạnh xuống 3,1%, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,6%. Trên cơ sở tháng, giá cả giảm 0,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2023. Thứ ba, GDP Canada giảm 0,1% trong quý I/2026, trong khi thị trường kỳ vọng tăng trưởng 1,5%. Điều này xác nhận tác động ngày càng rõ rệt của các cuộc chiến thương mại và mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo từ Ngân hàng Trung ương Canada.

Chỉ số chứng khoán

Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones Industrial Average dẫn đầu phiên giao dịch với mức tăng 0,8%, vượt trội so với S&P 500 (+0,35%) và Nasdaq (+0,3%), trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thuộc Russell 2000 (-0,9%) - vốn nhạy cảm nhất với việc lợi suất trái phiếu tăng - đã kết phiên trong sắc đỏ. Tại châu Âu, chỉ số STOXX Europe 600 tăng 0,5%, còn EU50 tăng khoảng 0,4%, với 71% số cổ phiếu đóng cửa trong vùng tích cực trong ngày. Chỉ số hiện chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 1,5%. Tại Hungary, chỉ số BUX tăng mạnh 2,4% sau thông tin Ủy ban châu Âu giải ngân 16,4 tỷ euro từ các quỹ EU sau khi đạt được thỏa thuận với tân Thủ tướng Péter Magyar.

Cổ phiếu

Những ngôi sao của phiên giao dịch chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghệ và điện toán đám mây: Dell (+35%), Palantir (+9,13%), CrowdStrike (+8,20%), Palo Alto Networks (+7,32%), Adobe (+6,08%) và ARM Holdings (+5,08%).

Tiền tệ

Đồng USD chịu áp lực sau các báo cáo về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran và sự cải thiện trong tâm lý thị trường toàn cầu. Chỉ số USD (USDIDX) giảm 0,11%, xuống khoảng 98,84 điểm. Cặp tiền EURUSD tiếp tục đi ngang trong vùng 1,1570–1,1760, vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự quan trọng EMA200. Chỉ báo RSI quanh mức 47 cho thấy thế cân bằng giữa bên mua và bên bán, mặc dù việc bứt phá lên trên 1,1760 có thể mở đường cho đà tăng hướng tới 1,19. Đồng forint Hungary tăng giá sau thông tin về nguồn vốn EU, khiến EURHUF giảm 0,5%. Trong khi đó, đồng đô la Canada chịu áp lực mạnh sau khi dữ liệu cho thấy GDP suy giảm, khiến cặp USDCAD tăng đáng kể. Đồng zloty Ba Lan phản ứng khá khiêm tốn trước dữ liệu lạm phát tích cực, với EURPLN tăng 0,1% lên mức 4,23.

Hàng hóa

Dầu thô là tâm điểm chú ý do những tín hiệu trái chiều từ Trung Đông. Giá dầu Brent và WTI giảm hơn 2% sau khi Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc mở lại Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi Iran bác bỏ thông tin này, giá dầu đã phục hồi một phần, với WTI giao dịch quanh mức 87 USD/thùng. Giá vàng tăng 1,44%, lên khoảng 4.560 USD/ounce, tiếp tục khẳng định mối tương quan nghịch lịch sử với đồng USD. Khí tự nhiên tăng 0,42% lên 3,32 USD. Bạc gần như đi ngang, giảm nhẹ 0,07%.