Lịch kinh tế: Phiên điều trần của Kevin Warsh và mùa báo cáo thu nhập🔎

Tuần mới sẽ mang đến nhiều dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý, đồng thời các công ty Mỹ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý.
Vào thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu thị trường lao động Anh và doanh số bán lẻ Mỹ. Thứ Tư sẽ có báo cáo lạm phát CPI của Anh cùng kết quả kinh doanh từ các công ty như Tesla, IBM, AT&T và Boeing. Thứ Năm sẽ có dữ liệu PMI sơ bộ từ Anh và Mỹ, cùng với báo cáo từ Caterpillar và Intel.
Một sự kiện quan trọng khác là phiên điều trần của Kevin Warsh, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về Fed và tác động đến USD, vàng và chỉ số US500.
Thứ Hai, ngày 20/04
09:00 — Quyết định lãi suất của PBoC
19:30 — Lạm phát CPI Canada (tháng 3)
Thứ Ba, ngày 21/04
Cả ngày — Ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran
Cả ngày — Phiên điều trần của Kevin Warsh (Chủ tịch Fed mới)
06:45 — CPI New Zealand (Q1)
14:00 — Dữ liệu thị trường lao động Anh (tháng 3)
15:30 — Dữ liệu thị trường lao động Ba Lan (tháng 3)
17:00 — Chỉ số ZEW Đức (tháng 4)
19:30 — Doanh số bán lẻ Mỹ (tháng 3)
Thứ Tư, ngày 22/04
02:40 — Tồn kho dầu thô API Mỹ
07:50 — Cán cân thương mại Nhật Bản (tháng 3)
14:00 — Lạm phát CPI và PPI Anh (tháng 3)
18:00 — Quyết định lãi suất CBRT
21:30 — Tồn kho dầu thô DoE Mỹ
Thứ Năm, ngày 23/04
Cả ngày — Dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ từ các nền kinh tế lớn
15:30 — Doanh số bán lẻ Ba Lan (tháng 3)
19:30 — Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ
21:30 — Tồn kho khí tự nhiên EIA Mỹ
Thứ Sáu, ngày 24/04
07:30 — Lạm phát CPI Nhật Bản (tháng 3)
21:00 — Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan (tháng 4)
Bối cảnh thị trường: Gía dầu tăng mạnh trong khi các chỉ số chứng khoán giảm điểm
