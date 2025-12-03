Lịch kinh tế: PMI, dữ liệu việc làm ADP và sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ

Phiên giao dịch hôm nay sẽ dày đặc dữ liệu kinh tế vĩ mô từ cả hai bờ Đại Tây Dương, nhiều khả năng sẽ thử thách sự thận trọng của nhà đầu tư vốn duy trì từ đầu tuần trong bối cảnh loạt dữ liệu quan trọng đối với Fed sắp được công bố.

Sau số liệu CPI của Thụy Sĩ, tâm điểm tại châu Âu sẽ chuyển sang các báo cáo PMI dịch vụ cuối cùng. PMI sản xuất đã yếu hơn dự kiến, vì vậy sự ổn định của lĩnh vực dịch vụ sẽ đóng vai trò then chốt để ngăn chặn những lo ngại mới về tăng trưởng của Eurozone và tránh thách thức các điều chỉnh dự báo gần đây của ECB. Sự chú ý cũng sẽ hướng vào bài phát biểu của Christine Lagarde trước Ủy ban Kinh tế (ECON) của Nghị viện châu Âu.

Tại Hoa Kỳ, báo cáo được theo dõi sát nhất sẽ là việc làm phi nông nghiệp của ADP, vốn sẽ trở thành chỉ báo lao động quan trọng duy nhất của Fed trước cuộc họp FOMC sắp tới - do báo cáo NFP sẽ được công bố muộn hơn. Bên cạnh ADP, Mỹ cũng sẽ công bố sản lượng công nghiệp và - tương tự châu Âu - PMI/ISM dịch vụ. Thị trường năng lượng sẽ phản ứng với báo cáo EIA hàng tuần.

Lịch kinh tế hôm nay: (giờ VN)

14:30, Thụy Sĩ – Lạm phát tháng 11:

CPI m/m: thực tế –0,2%; dự báo –0,1%; trước đó –0,3%

CPI y/y: thực tế 0,0%; dự báo 0,1%; trước đó 0,1%

15:17, Tây Ban Nha – PMI tháng 11:

PMI dịch vụ: dự báo 56,3; trước đó 56,6

15:30, Eurozone – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde

15:50, Pháp – PMI tháng 11:

PMI dịch vụ: dự báo 50,8; trước đó 48,0

PMI tổng hợp (S&P Global): dự báo 49,9; trước đó 47,7

15:55, Đức – PMI tháng 11:

PMI tổng hợp: dự báo 52,1; trước đó 53,9

PMI dịch vụ: dự báo 52,7; trước đó 54,6

16:00, Eurozone – PMI tháng 11:

PMI tổng hợp (S&P Global): dự báo 52,4; trước đó 52,5

PMI dịch vụ: dự báo 53,1; trước đó 53,0

16:30, Vương quốc Anh – PMI tháng 11:

PMI dịch vụ: dự báo 50,5; trước đó 52,3

PMI tổng hợp: dự báo 50,5; trước đó 52,2

16:30, Thụy Sĩ – PMI tháng 11:

procure.ch PMI: dự báo 48,6; trước đó 48,2

17:30, Eurozone – Bài phát biểu của Lane (ECB)

20:15, Hoa Kỳ – Dữ liệu lao động tháng 11:

ADP thay đổi việc làm: dự báo 5K; trước đó 42K

20:30, Canada – Năng suất lao động Q3:

Dự báo 0,4%; trước đó –1,0%

20:30, Hoa Kỳ – Cán cân thương mại tháng 9:

Chỉ số giá nhập khẩu m/m: dự báo 0,1%; trước đó 0,3%

Chỉ số giá nhập khẩu y/y: trước đó 0,0%

Chỉ số giá xuất khẩu m/m: dự báo 0,1%; trước đó 0,3%

Chỉ số giá xuất khẩu y/y: trước đó 3,4%

20:30, Eurozone – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde

21:00, Ba Lan – Quyết định lãi suất tháng 12:

Dự báo 4,00%; trước đó 4,25%

21:15, Hoa Kỳ – Sản lượng công nghiệp tháng 9:

m/m: dự báo 0,1%; trước đó 0,2%

y/y: trước đó 0,87%

Sản lượng sản xuất m/m: dự báo 0,1%; trước đó 0,1%

21:45, Hoa Kỳ – PMI tháng 11:

PMI tổng hợp (S&P Global): dự báo 54,8; trước đó 54,6

PMI dịch vụ: dự báo 55,0; trước đó 54,8

22:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu lạm phát tháng 9:

Chi tiêu xây dựng: trước đó 0,2% m/m

22:00, Hoa Kỳ – ISM tháng 11:

ISM hoạt động dịch vụ: trước đó 54,3

ISM việc làm dịch vụ: trước đó 48,2

ISM đơn hàng mới dịch vụ: trước đó 56,2

ISM dịch vụ tổng: dự báo 52,0; trước đó 52,4

ISM giá dịch vụ: trước đó 70,0

22:00, Hoa Kỳ – Doanh số xe tháng 11:

Dự báo 15,40 triệu; trước đó 15,30 triệu

22:30, Eurozone – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde

22:30, Hoa Kỳ – Báo cáo EIA:

Sản lượng distillate: trước đó 0,087M

Công suất lọc dầu m/m: trước đó 2,3%

Tồn kho dầu sưởi: trước đó 0,057M

Sản lượng xăng: trước đó 0,286M

Giá distillate: trước đó 1,147M

Tồn kho Cushing: trước đó –0,068M

Nhập khẩu dầu thô: trước đó 1,046M

Công suất chế biến dầu thô: trước đó 0,211M

Tồn kho dầu thô: dự báo –1,900M; trước đó 2,774M

Tồn kho xăng: trước đó 2,513M

00:00 sáng mai, Vương quốc Anh – Bài phát biểu của thành viên MPC Mann (BoE)

01:30 sáng mai, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump