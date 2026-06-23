Lịch kinh tế: PMI sơ bộ và kết quả kinh doanh của FedEx trong bối cảnh thị trường suy yếu

Các thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục chịu áp lực trong ngày hôm nay, nhưng nguyên nhân không đến từ các dữ liệu kinh tế mà chủ yếu xuất phát từ sự bất định rất lớn liên quan đến mức nợ ngày càng gia tăng của các công ty công nghệ, đặc biệt là để tài trợ cho quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, giá dầu vẫn duy trì ở vùng thấp, phản ánh những lo ngại về sự suy yếu của nhu cầu toàn cầu.

Nhà đầu tư đã phản ánh các dữ liệu cứng từ phiên giao dịch châu Á vào giá, tuy nhiên tâm điểm hiện tại của thị trường là các chỉ số PMI sơ bộ tại châu Âu và Hoa Kỳ. Những số liệu này sẽ định hướng xu hướng của các tài sản có biến động mạnh nhất, đồng thời kiểm chứng mức độ thực sự của nguy cơ suy giảm kinh tế. Vào cuối ngày, thị trường hàng hóa có thể chứng kiến biến động gia tăng sau báo cáo ước tính tồn kho dầu API, và ngay sau khi Phố Wall đóng cửa, FedEx sẽ công bố kết quả kinh doanh, đóng vai trò là một trong những thước đo quan trọng nhất về tình hình thương mại toàn cầu 📊.

Các dữ liệu quan trọng từ phiên châu Á

Nhật Bản: Các chỉ số PMI công bố trong buổi sáng cho thấy sự cải thiện. PMI ngành sản xuất đạt 54,9 điểm, cao hơn kỳ vọng 54,5 điểm và bằng với mức của kỳ trước.

Úc: Dữ liệu PMI sơ bộ cho thấy bức tranh trái chiều: lĩnh vực sản xuất cải thiện lên 51,2 điểm từ 50,7 điểm, trong khi PMI dịch vụ vẫn dưới ngưỡng 50 điểm, dù bản thân chỉ số đã được cải thiện.

Lịch kinh tế

14:15 – Pháp: PMI Sản xuất. Dự báo: 50. Kỳ trước: 49,7.

14:15 – Pháp: PMI Dịch vụ. Dự báo: 45,5. Kỳ trước: 44,3.

14:30 – Đức: PMI Sản xuất. Dự báo: 50,5. Kỳ trước: 50,1.

14:30 – Đức: PMI Dịch vụ. Dự báo: 49. Kỳ trước: 48,1.

15:00 – Khu vực đồng euro: PMI Tổng hợp. Dự báo: 49,1. Kỳ trước: 48,5.

15:30 – Vương quốc Anh: PMI Dịch vụ. Dự báo: 50,1. Kỳ trước: 49,3.

20:45 – Hoa Kỳ: PMI Sản xuất. Dự báo: 54,6. Kỳ trước: 55,1.

20:45 – Hoa Kỳ: PMI Dịch vụ. Dự báo: 51,1. Kỳ trước: 50,7.

03:30 – Hoa Kỳ: Báo cáo tồn kho dầu thô API. Kỳ trước: -8,3 triệu thùng.

Kết quả kinh doanh

FedEx (Phố Wall): Công bố báo cáo sau khi thị trường đóng cửa. Đây là báo cáo quý IV của năm tài chính và được xem là một "bài kiểm tra" kinh điển về sức khỏe của tiêu dùng và thương mại toàn cầu. Đáng chú ý, đây là báo cáo đầu tiên sau khi FedEx Freight được tách thành một công ty niêm yết độc lập. Thị trường sẽ đặc biệt quan tâm đến các thông tin liên quan đến cắt giảm chi phí và triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm.

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