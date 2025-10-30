Lịch kinh tế - Quyết định của ECB và báo cáo thu nhập tiếp theo của các gã khổng lồ công nghệ

- Quyết định lãi suất của ECB
Phần lớn các sự kiện thị trường quan trọng nhất trong tuần này giờ đã qua. Fed đã hạ lãi suất nhưng đưa ra thông điệp hơi diều hâu, các “ông lớn” công nghệ của Wall Street đã công bố báo cáo lợi nhuận và cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình kết thúc tích cực, dù về cơ bản chỉ là trở lại trạng thái cũ. Vẫn còn một số dữ liệu châu Âu sẽ được công bố, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), và sau khi Wall Street đóng cửa, báo cáo lợi nhuận của các “ông lớn” Mỹ tiếp theo: Apple và Amazon.
Lịch kinh tế quan trọng (giờ BST)
-
08:00 Tây Ban Nha – CPI lạm phát (Dự báo: 2,9% YoY; Trước: 3,0% YoY)
-
09:00 Đức – GDP Q3 (Dự báo: 0,0% YoY; Trước: -0,3% YoY)
-
10:00 Khu vực Euro – GDP Q3 (Dự báo: 0,1% YoY; Trước: 0,1% YoY)
-
13:00 Đức – CPI lạm phát tháng 10 (Dự báo: 2,2% YoY; Trước: 2,4% YoY)
-
13:15 Khu vực Euro – Quyết định lãi suất (Dự báo: 2,0%; Trước: 2,0% YoY)
-
13:45 Khu vực Euro – Họp báo sau quyết định ECB
-
14:30 Mỹ – Dự trữ khí tự nhiên (Dự báo: 71 bcf; Trước: 87 bcf)
Công ty báo cáo lợi nhuận
-
Apple (AAPL.US) – Sau giờ giao dịch
-
Amazon (AMZN.US) – Sau giờ giao dịch
-
Eli Lilly (LLY.US) – Trước giờ mở cửa
-
Mastercard (MA.US) – Trước giờ mở cửa
-
Merck (MRK.US) – Trước giờ mở cửa
-
S&P Global (SPGI.US) – Trước giờ mở cửa
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.