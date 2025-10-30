📉Microsoft: Số liệu tài chính mạnh mẽ nhưng sự lo lắng của nhà đầu tư về chi tiêu cho AI vẫn hiện hữu

Microsoft đã công bố kết quả tài chính vững chắc cho quý I năm tài chính 2026 (kết thúc ngày 30/09/2025), vượt kỳ vọng của các nhà phân tích ở hầu hết các chỉ số chính, đặc biệt là tăng trưởng mạnh mẽ trong các mảng kinh doanh điện toán đám mây. Dù kết quả khả quan, cổ phiếu của công ty giảm tới 3% trong giao dịch sau giờ do nhà đầu tư vẫn lo ngại về lợi tức đầu tư (ROI) từ các khoản chi khổng lồ vào hạ tầng AI.

Cổ phiếu Microsoft giảm ngoài phiên. Nguồn: Bloomberg

Điểm nổi bật trong báo cáo tài chính quý

Doanh thu và lợi nhuận:

Doanh thu: 77,7 tỷ USD (+18% YoY, +17% theo tỷ giá không đổi) so với dự báo 75,55 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động: 38,0 tỷ USD (+24% YoY) so với dự báo 35,1 tỷ USD.

EPS (GAAP): 3,72 USD (+13% YoY)

EPS (non-GAAP): 4,13 USD (+23% YoY), không tính đến tác động từ khoản đầu tư vào OpenAI

Lợi nhuận ròng (GAAP): 27,7 tỷ USD (+12% YoY)

Chi tiêu vốn (CapEx):

CapEx: 19,39 tỷ USD — thấp hơn nhiều so với dự báo 23,04 tỷ USD, có thể làm thất vọng những nhà đầu tư kỳ vọng Microsoft chi tiêu mạnh mẽ hơn, nhưng cũng gợi ý rằng chi tiêu thêm có thể không thúc đẩy doanh thu đáng kể.

Kết quả theo mảng kinh doanh

Intelligent Cloud (Động lực tăng trưởng chính):

Doanh thu: 30,9 tỷ USD (+28% YoY) vs. dự báo 30,18 tỷ USD

Azure và các dịch vụ đám mây khác: +39% YoY (không tính FX) vs. dự báo +37,1%

Productivity and Business Processes:

Doanh thu: 33,02 tỷ USD (+17% YoY) vs. dự báo 32,29 tỷ USD

Microsoft 365 Commercial cloud: +17% YoY (+15% theo tỷ giá không đổi)

Microsoft 365 Consumer cloud: +26% YoY

LinkedIn: +10% YoY

Dynamics 365: +18% YoY

More Personal Computing:

Doanh thu: 13,76 tỷ USD (+4% YoY) vs. dự báo 12,88 tỷ USD

Windows OEM: +6% YoY

Search và Advertising (ex-TAC): +16% YoY

Nguyên nhân cổ phiếu giảm

Mặc dù vượt kỳ vọng về doanh thu và thu nhập, thị trường vẫn phản ứng tiêu cực do một số yếu tố:

Lo ngại ROI từ AI: Microsoft đang chi hàng chục tỷ USD cho hạ tầng AI (~80 tỷ USD FY2025), nhưng nhà đầu tư vẫn muốn thấy bằng chứng rõ ràng về lợi nhuận từ khoản chi này.

Hướng dẫn và CapEx tương lai: CapEx thấp hơn dự báo có thể gợi ý Microsoft đang điều chỉnh tốc độ đầu tư, gây thắc mắc về động lực tăng trưởng trong tương lai.

Cạnh tranh hạ tầng AI: Thông tin Oracle nhận một số đơn hàng hạ tầng từ OpenAI (đối tác quan trọng của Microsoft) có thể làm giảm đà tăng trưởng trong phân khúc hyperscale.

Áp lực biên lợi nhuận: CFO Amy Hood cảnh báo biên lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng khi mở rộng trung tâm dữ liệu. Biên lợi nhuận hoạt động quý này là 45%, nhưng đầu tư tiếp tục có thể làm giảm thêm.

Định giá cao: Cổ phiếu Microsoft đang giao dịch ở P/E dự phóng ~35, cao hơn mức trung bình thị trường, nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng doanh thu AI ngoạn mục nhưng chưa hiện thực.

Chỉ số tích cực

Doanh thu Microsoft Cloud: 49,1 tỷ USD (+26% YoY)

Remaining Performance Obligations: Tăng 51% lên 392 tỷ USD — tín hiệu mạnh về nhu cầu tương lai

Dòng tiền tự do (FCF): 45,1 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh

Trả cổ tức và mua lại cổ phiếu: 10,7 tỷ USD

Tóm tắt

Microsoft vượt kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận hoạt động và EPS. Tăng trưởng 39% của Azure (trên dự báo 37%) xác nhận sức mạnh của nền tảng đám mây. Tuy nhiên, thị trường có vẻ trừng phạt công ty do chưa có tín hiệu rõ ràng về cách các khoản đầu tư AI trước đó sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận tương lai. Cạnh tranh mới trong mảng hạ tầng đám mây cũng tạo ra câu hỏi về vị thế của Microsoft. Dù vậy, triển vọng tăng trưởng và phát triển dài hạn của công ty vẫn rất mạnh mẽ.

Cổ phiếu của công ty đã giảm 3-4% ngoài phiên. Nguồn: xStation5