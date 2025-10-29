Mong đợi gì từ báo cáo thu nhập quý 3 của Microsoft?

Microsoft là một trong những trụ cột của nền kinh tế số toàn cầu và là thương hiệu hiện diện trong hầu hết mọi khía cạnh của phần mềm. Kết quả tài chính của công ty thường được xem như thước đo nhu cầu đối với công nghệ, cũng như mức đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Hôm nay, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, công ty sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh cho quý gần nhất. Không chỉ bảng số liệu tài chính mà diễn giải xu hướng trong từng mảng kinh doanh và triển vọng cho các tháng tới cũng sẽ là yếu tố then chốt.

Thị trường hiện kỳ vọng doanh thu đạt khoảng 75,5 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước, và EPS đạt 3,66 USD.

Bên cạnh việc đạt hoặc vượt các con số dự báo, cách Microsoft mô tả tình hình của từng mảng hoạt động chính — đặc biệt là sự bền vững của nhu cầu đối với dịch vụ đám mây và các giải pháp dựa trên AI — sẽ được giới đầu tư chú ý. Nhà đầu tư sẽ so sánh tốc độ tăng doanh thu và biên lợi nhuận qua các quý để đánh giá xem tốc độ tăng trưởng hiện tại có thể duy trì lâu dài hay không.

Cloud

Mảng Intelligent Cloud hiện chiếm khoảng 40% tổng doanh thu của công ty. Kỳ vọng thị trường cho rằng doanh thu đám mây của Microsoft sẽ tăng hơn 20% so với cùng kỳ, đạt khoảng 46 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng của nền tảng Azure, phản ánh quá trình chuyển đổi sang môi trường điện toán đám mây, sẽ là tâm điểm theo dõi. Các chỉ số quan trọng khác bao gồm: Tỷ lệ sử dụng dịch vụ máy chủ, Tăng trưởng cơ sở khách hàng và mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng doanh thu và chi phí mở rộng trung tâm dữ liệu.

Copilot

Copilot – bộ tính năng hỗ trợ AI trong các sản phẩm văn phòng – sẽ là điểm sáng tiếp theo. Nhà đầu tư kỳ vọng tốc độ tăng trưởng người dùng cao sẽ được duy trì, đồng thời tỷ lệ thương mại hóa (monetization) sẽ được cải thiện rõ rệt. Các dữ liệu then chốt bao gồm: Tỷ lệ chuyển đổi từ người dùng dùng thử sang trả phí, Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) và mức độ mở rộng của Copilot sang các tầng khác của hệ sinh thái Microsoft — từ bộ Office, đến công cụ phát triển phần mềm, và giải pháp chăm sóc khách hàng.

Kỳ vọng của thị trường

Ngoài các con số tuyệt đối, giọng điệu trong thông điệp và định hướng tương lai sẽ rất quan trọng. Microsoft hiện là một trong những doanh nghiệp đầu tư mạnh nhất vào hạ tầng tính toán và lưu trữ dữ liệu, và thị trường mong đợi bằng chứng rõ ràng rằng các khoản chi tiêu này sẽ chuyển hóa thành tăng trưởng dòng tiền bền vững trong trung hạn.

Định giá của cổ phiếu Microsoft (MSFT.US) hiện vẫn ở mức cao, do đó biên độ sai sót là rất nhỏ. Giới đầu tư có thể kỳ vọng công ty sẽ nâng dự báo lợi nhuận cho các quý tới. Tuy nhiên, những tín hiệu quá thận trọng hoặc bình luận dè dặt từ ban lãnh đạo có thể làm nguội bớt tâm lý lạc quan của thị trường. Một chủ đề quan trọng khác sẽ là những đề cập đến đối thủ cạnh tranh, đặc biệt trong mảng dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên, một yếu tố tích cực bất ngờ có thể đến từ việc công bố hợp tác mới với một công ty có mức độ tham gia sâu trong lĩnh vực AI — điều này sẽ củng cố thông điệp về lợi thế của hệ sinh thái Microsoft, đồng thời tăng kỳ vọng về sự mở rộng hơn nữa trong mảng đám mây và các dịch vụ hỗ trợ bởi AI.

Biểu đồ cổ phiếu MSFT.US (khung thời gian D1)



Nguồn: xStation5