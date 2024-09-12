Lịch kinh tế: Quyết định lãi suất của ECB và đơn xin trợ cấp của Hoa Kỳ là điểm nhấn trong hôm nay 🗽

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tăng điểm sau khi chứng kiến chứng khoán Hoa Kỳ có phiên quay đầu ngoạn mục và tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán châu Á
Quyết định lãi suất của ECB (19:30 giờ VN) sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư; dự kiến ngân hàng sẽ cắt giảm 0,25%
Bên cạnh đó, một loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố vào lúc 19:30 tối hôm nay, bao gồm yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và lạm phát PPI
Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hôm qua đã củng cố niềm tin của thị trường về việc lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. Điều này mở ra khả năng Fed sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ bằng cách cắt giảm lãi suất. Miễn là các chỉ số kinh tế vĩ mô của Mỹ không có sự suy giảm đáng kể, thì thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đà tăng trưởng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần để đánh giá chính xác hơn về sức khỏe của thị trường lao động.
Các nhà đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu PPI được công bố trong hôm nay để tìm kiếm những dấu hiệu xác nhận về xu hướng giảm lạm phát, cũng như báo cáo trợ cấp thất nghiệp để đánh giá chính xác tình trạng của thị trường lao động. Nếu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng điều này có thể làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế và gây áp lực giảm lên thị trường tài chính. Trong khi đó, một sự sụt giảm mạnh của chỉ số giá sản xuất sẽ cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang giảm, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các doanh nghiệp và kéo theo chỉ số chứng khoán đi xuống. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đã nhận được một số dữ liệu từ châu Âu bao gồm chỉ số giá bán buôn ở Đức và lạm phát CPI ở Thụy Điển.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
19:15 - Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Quyết định lãi suất của ECB.
- Lãi suất tiền gửi: Dự kiến 3,5% Trước đó 3,75%
- Lãi suất tái cấp vốn. Dự kiến 3,65% Trước đó 4,25%
19:30 - Hoa Kỳ, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp: Dự kiến 230k Trước đó 227k
19:30 - Hoa Kỳ, Lạm phát PPI tháng 8
- PPI tổng thể (so với cùng kỳ): Dự kiến 1,8% YoY. Trước đó 2,2% YoY
- PPI tổng thể (so với tháng trước): Dự kiến 0,1% MoM. Trước đó 0,1% MoM
- PPI cốt lõi (so với cùng kỳ). Dự kiến: 2,4% YoY. Trước đó: 2,5% YoY
- PPI cốt lõi (so với tháng trước). Dự kiến 0,2% MoM. Trước đó 0% MoM
22:30 - Hoa Kỳ, tồn kho khí đốt tự nhiên theo báo cáo EIA. Dự kiến: 48 tỷ feet khối. Trước đó: 13 tỷ feet khối
Bài phát biểu của các thành viên ngân hàng trung ương
- 01:45 sáng mai - Thành viên ECB, Christine Lagarde
- 03:25 sáng mai - Thành viên SNB, Thomas Jordan
