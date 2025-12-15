Lịch kinh tế: Sản xuất công nghiệp của EU, lạm phát tại Canada (15.12.2025)

Thứ Hai sẽ không phải là một ngày quá “nhẹ” về dữ liệu kinh tế vĩ mô, dù tâm điểm chú ý phần lớn sẽ nằm ngoài nước Mỹ.

Sau khi đón nhận dữ liệu từ Thụy Sĩ, các nhà đầu tư châu Âu sẽ theo dõi sát sản lượng công nghiệp tháng 10 của khu vực đồng euro. Dù số liệu này đã phục hồi so với mức đáy của tháng 8, nhưng mức tăng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng (1,2% so với dự báo 2,1%), chủ yếu do sự suy yếu của nhóm hàng tiêu dùng. Vì vậy, báo cáo này sẽ được xem như một “phép thử” đối với các tín hiệu gần đây từ ECB, vốn cho rằng triển vọng tăng trưởng của khu vực euro đang được cải thiện. Tại Ba Lan, số liệu CPI cuối cùng của tháng 11 cũng sẽ được công bố.

Bên kia Đại Tây Dương, Canada sẽ công bố một loạt dữ liệu quan trọng, trong đó lạm phát CPI đóng vai trò then chốt, đặc biệt trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Canada đang tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất. Tại Mỹ, dữ liệu đáng chú ý duy nhất là chỉ số PMI sản xuất khu vực New York (Empire State).

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:30 - Thụy Sĩ, Dữ liệu lạm phát tháng 11

PPI: hiện tại -1,6% y/y; trước đó -1,7% y/y

PPI: hiện tại -0,5% m/m; trước đó -0,3% m/m

16:00 - Ba Lan, Dữ liệu lạm phát tháng 11

CPI: dự báo 2,4% y/y; trước đó 2,8% y/y

CPI: dự báo 0,1% m/m; trước đó 0,1% m/m

17:00 - Khu vực euro, Sản lượng công nghiệp tháng 10

Sản lượng công nghiệp: trước đó 1,2% y/y

Sản lượng công nghiệp: trước đó 0,2% m/m

20:15 - Canada, Khởi công nhà ở tháng 11: Trước đó:232,8 nghìn

20:30 - Canada, Doanh số sản xuất tháng 10: Dự báo -1,1% m/m; trước đó 3,3% m/m

20:30 - Canada, Dữ liệu lạm phát tháng 11

CPI tháng: trước đó 0,2% m/m

CPI năm: trước đó 2,2% y/y

CPI lõi (tháng): trước đó 0,6% m/m

CPI lõi (năm): trước đó 2,9% y/y

CPI Common: trước đó 2,7% y/y

CPI Trimmed: trước đó 3,0% y/y

CPI Median: trước đó 2,9% y/y

20:30 - Mỹ, Chỉ số sản xuất Empire State (NY) tháng 12: Trước đó 18,70

22:30 - Mỹ, Thành viên FOMC John Williams phát biểu

07:30 sáng mai - Nhật Bản, PMI tháng 12