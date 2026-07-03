Lịch kinh tế: Sau NFP, thị trường đang tập trung vào điều gì?

Hôm nay là ngày thị trường Mỹ nghỉ giao dịch. Người Mỹ đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài nhân dịp 250 năm Ngày Độc lập (4/7). Vì lý do này, dữ liệu NFP đã được công bố sớm một ngày thay vì vào thứ Sáu đầu tiên của tháng như thường lệ.

Xin nhắc lại rằng báo cáo này đã gây thất vọng cho các nhà đầu tư khi cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng (+49 nghìn so với +107 nghìn), đồng thời dữ liệu của hai tháng trước bị điều chỉnh giảm mạnh (-74 nghìn).

Hình 1: Thay đổi số việc làm phi nông nghiệp (NFP) và Chỉ số thành phần Việc làm của ISM PMI (2023 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 03.07.2026

Hôm nay, sự chú ý của thị trường chủ yếu hướng đến các chỉ số PMI. Dữ liệu từ châu Á đã được công bố, trong khi phía trước là các bản điều chỉnh PMI của các quốc gia châu Âu.

🌏 Các công bố quan trọng trong phiên châu Á

Trung Quốc

Theo dữ liệu PMI tháng 6, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ chậm lại nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức rất tích cực (54,1). Động lực chính đến từ sự gia tăng của các đơn hàng nước ngoài.

Số lượng đơn hàng đã tăng tháng thứ tám liên tiếp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng việc làm trở lại với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7/2024.

Chi phí nhân sự, nguyên vật liệu và vận tải tăng cao đã góp phần đẩy giá cả đi lên, phù hợp với dữ liệu lạm phát PPI gần đây (3,9%), mức cao nhất trong gần 4 năm.

Nhật Bản

Tại Đất nước Mặt trời mọc, thị trường chỉ đón nhận các số liệu điều chỉnh, vốn mang ý nghĩa thứ yếu. Tuy nhiên, chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ đã được điều chỉnh tăng từ 51,8 lên 52,2.

Đáng chú ý, số lượng đơn hàng mới trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều tăng với tốc độ nhanh thứ hai trong vòng ba năm, chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa mạnh hơn thay vì xuất khẩu.

Thị trường cũng đặc biệt chú ý tới phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama, người cho biết Tokyo vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối. Bà cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Washington trong vấn đề này. Ngoài ra, bà đề cập đến lợi suất trái phiếu đang tăng và khẳng định chính sách tài khóa sẽ được điều hành nhằm khôi phục niềm tin của thị trường.

Úc

Úc cũng ghi nhận một đợt điều chỉnh tăng nhẹ đối với dữ liệu PMI tháng 6.

Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ cuối cùng được xác nhận ở mức 50,5.

Số lượng đơn hàng mới, cả trong nước lẫn quốc tế, đều giảm.

Lạm phát giá đầu ra giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Niềm tin về triển vọng 12 tháng tới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023, do lo ngại về môi trường kinh tế và các thay đổi về thuế trong ngân sách liên bang.

Lịch kinh tế

Đức: PMI lĩnh vực dịch vụ (điều chỉnh)

Dự báo: 46,8

Kỳ trước: 48,1

Khu vực Eurozone: PMI lĩnh vực dịch vụ (điều chỉnh)

Dự báo: 48,9

Kỳ trước: 47,7

Vương quốc Anh: PMI lĩnh vực dịch vụ (điều chỉnh)

Dự báo: 48,7

Kỳ trước: 49,3

Vương quốc Anh: Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey

Thời gian: 16:00

Lịch công bố kết quả kinh doanh

Không có, do thị trường Mỹ đóng cửa nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập.

3 thị trường đáng theo dõi

Đồng Yên Nhật (JPY): Cặp USD/JPY đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 162. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama nhấn mạnh rằng Tokyo vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Vàng và Bạc: Giá các kim loại quý đang phục hồi từ các vùng đáy ngắn hạn, chủ yếu nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ tại các nền kinh tế lớn giảm xuống. Động lực này được hỗ trợ bởi báo cáo thị trường lao động Mỹ được công bố hôm qua.

EU50: Trong bối cảnh thị trường Mỹ nghỉ giao dịch, sự chú ý của các nhà đầu tư sẽ chuyển sang châu Âu. Câu hỏi lớn nhất là liệu dòng tiền có tiếp tục luân chuyển sang các nhóm ngành mang tính phòng thủ hơn hay không.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst, XTB