Lịch Kinh tế: SK Hynix và thị trường lao động Canada là tâm điểm của ngày hôm nay 💡

Tiền điện tử và hàng hóa đang dẫn dắt đà tăng trong đầu phiên hôm nay, trong khi các chỉ số chứng khoán chủ chốt vẫn giảm nhẹ trước khi thị trường cơ sở châu Âu mở cửa.

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng hôm nay

Tâm điểm của ngày hôm nay sẽ là dữ liệu lạm phát tại châu Âu.

Đức: Chỉ số CPI và HICP tháng 6 xác nhận mức cuối cùng lần lượt là 2,3% và 2,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 2,6% và 2,7% của tháng 5.

Cộng hòa Séc: CPI tháng 6 (công bố lúc 09:00) được dự báo giảm xuống 1,5% từ 2,1% trước đó.

Cùng với mức lạm phát 2,5% của Ba Lan và giọng điệu ôn hòa của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan Adam Glapiński trong ngày hôm qua, những số liệu này tiếp tục củng cố xu hướng giảm phát (disinflation) trên toàn khu vực.

Đến 14:30, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang báo cáo thị trường lao động Canada. Số lượng việc làm mới được dự báo chỉ đạt 10.000, giảm mạnh so với 87.800 của tháng trước. Nếu dữ liệu gây thất vọng, kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cắt giảm lãi suất có thể sẽ gia tăng.

Nguồn: xStation

Tâm lý thị trường trước giờ mở cửa

Bitcoin tăng 1,00%, giao dịch quanh vùng 63.760–63.950 USD, tiếp tục duy trì tâm lý tích cực trên thị trường tiền điện tử trong những ngày gần đây. Dầu WTI (+0,57%, 72,22–72,28 USD) và Brent (+0,49%, 76,42–76,47 USD) tăng sau một tuần phục hồi từ vùng đáy, được hỗ trợ bởi căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz. Bạc (+0,30%) tiếp tục đi lên, trong khi vàng giảm nhẹ (-0,27%, khoảng 4.112 USD), cho thấy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn hiện vẫn khá hạn chế so với những tuần gần đây.

Chỉ số và cặp tiền có biến động mạnh nhất

Hợp đồng tương lai trên các chỉ số Mỹ đang giảm khá rõ – US100 (-0,37%) và US500 (-0,16%) là hai chỉ số giảm mạnh nhất, trái ngược với phiên phục hồi tích cực hôm thứ Năm được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn. Hợp đồng tương lai của châu Âu ổn định hơn: UK100 tăng 0,36%, trong khi DE40, EU50 và SPA35 chỉ giảm nhẹ từ 0,07% đến 0,26%. Trên thị trường ngoại hối, USDJPY là cặp tiền biến động mạnh nhất (-0,45%, 161,60), phản ánh sự mạnh lên của đồng yên sau các tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Katayama về việc tăng tỷ trọng đầu tư của GPIF vào tài sản trong nước.

Sự kiện doanh nghiệp đáng chú ý

Màn ra mắt của SK Hynix trên sàn Nasdaq thông qua ADR là sự kiện nổi bật nhất của phiên giao dịch – đợt chào bán đã thu hút lượng đăng ký mua vượt hơn 7 lần so với lượng cổ phiếu chào bán và dự kiến huy động tới 24,5 tỷ USD. Thị trường cũng sẽ theo dõi kết quả kinh doanh quý của Delta Air Lines, yếu tố được kỳ vọng sẽ định hướng diễn biến của nhóm cổ phiếu hàng không ngay từ đầu phiên giao dịch tại Mỹ.