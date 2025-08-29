Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo lạm phát PCE tháng 7

Dữ liệu quan trọng nhất được công bố trong phiên hôm nay chắc chắn sẽ là báo cáo lạm phát PCE của Mỹ. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và có thể đóng vai trò then chốt trong việc hình thành đồng thuận về khả năng cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, trước cuộc họp tháng 9, thị trường vẫn sẽ đón nhận thêm dữ liệu CPI và NFP tháng 8. Cần lưu ý rằng lạm phát PCE có thể bị đẩy lên cao do tác động của thuế quan, mặc dù ảnh hưởng chính nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn trong số liệu tháng 8. Ngoài ra, chiều nay cũng sẽ có dữ liệu lạm phát từ Đức – nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan (bản cuối cùng tháng 8) sẽ được công bố ngay sau khi phiên Mỹ mở cửa.

Đức: Doanh số bán lẻ tháng 7 giảm 1,5% so với tháng trước, mạnh hơn mức dự báo giảm 0,4%. Giá nhập khẩu giảm 1,4% so với cùng kỳ và 0,4% so với tháng trước, cũng thấp hơn dự kiến, nguyên nhân chính liên quan đến sức mạnh của đồng euro.

Pháp: Lạm phát CPI tháng 8 đạt 0,9% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 1,0%. GDP quý II (số liệu cuối) tăng 0,3% so với quý trước, đúng như dự đoán.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00 - Tây Ban Nha, Loạt dữ liệu kinh tế

CPI tháng 8 (theo năm): Dự báo: 2,8% y/y; Trước đó: 2,7% y/y

CPI tháng 8 (theo tháng): Dự báo: 0,1% m/m; Trước đó: -0,1% m/m

Doanh số bán lẻ tháng 7: Dự báo: 0,1% m/m; Trước đó: -0,3% m/m

19:00 - Đức, Dữ liệu lạm phát CPI tháng 8

Theo năm: Dự báo: 2,1% y/y; Trước đó: 2,0% y/y

Theo tháng: Dự báo: 0,0% m/m; Trước đó: 0,3% m/m

19:30 - Mỹ, Lạm phát PCE tháng 7:

PCE cốt lõiN(theo năm): Dự báo 2,9% y/y; Trước đó 2,8% y/y

PCE cốt lõi (theo tháng): Dự báo 0,3% m/m; Trước đó 0,3% m/m

PCE tổng thể (theo năm): Dự báo 2,6% y/y; Trước đó 2,6% y/y

PCE tổng thể (theo tháng): Dự báo 0,3% m/m; Trước đó 0,3% m/m

19:30 - Canada, GDP quý II (Dự báo -0,6% ; Trước đó 2,2%)

21:00 - Mỹ, Dữ liệu của đại học Michigan: