Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 9 👀

Thị trường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau báo cáo quý ấn tượng của Nvidia ngày hôm qua. Trong khi đó, nhà đầu tư tiếp tục đối mặt với một loạt dữ liệu quan trọng khác trong ngày hôm nay - lần này là dữ liệu vĩ mô.
Hôm nay, báo cáo NFP bị trì hoãn của tháng 9 sẽ được công bố. Nguyên nhân của sự chậm trễ là do chính phủ đóng cửa, khiến Cục Thống kê Lao động (BLS) - cơ quan chịu trách nhiệm thu thập và công bố dữ liệu - phải tạm ngừng hoạt động.
Bên cạnh đó, các bài phát biểu của các quan chức Fed, diễn ra sau báo cáo thị trường lao động, cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Nhà đầu tư có thể sẽ nghe được phản ứng đầu tiên của các nhà hoạch định chính sách đối với số liệu tháng 9. Hôm nay sẽ có phát biểu của Hammack, Paulson, Goolsbee và Cook.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 9
-
Bảng lương phi nông nghiệp (NFP): dự báo 53 nghìn; trước đó 22 nghìn
-
Bảng lương khu vực tư nhân: dự báo 62 nghìn; trước đó 38 nghìn
-
Tỷ lệ thất nghiệp: dự báo 4,3%; trước đó 4,3%
-
Tỷ lệ tham gia lao động: trước đó 62,3%
-
Thu nhập bình quân theo giờ:
-
YoY: dự báo 3,7%; trước đó 3,7%
-
MoM: dự báo 0,3%; trước đó 0,3%
-
-
Số giờ làm việc trung bình hàng tuần: dự báo 34,2; trước đó 34,2
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm khác
-
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: trước đó 232 nghìn
-
Trung bình 4 tuần đơn xin trợ cấp thất nghiệp: trước đó 58 nghìn
-
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục: trước đó 1.957 triệu
20:30, Hoa Kỳ - Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed tháng 11: Dự báo 1.0; trước đó -12.8
20:30, Hoa Kỳ - Khởi công xây dựng nhà tháng 9: Dự báo 1,320 triệu; trước đó 1,307 triệu
22:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán nhà hiện có tháng 10: Dự báo 4,08 triệu; trước đó 4,06 triệu
Phát biểu từ các thành viên Fed:
-
20:45 - Hammack
-
23:00 - Cook
-
01:40 sáng mai - Goolsbee
-
04:30 sáng mai - Paulson
