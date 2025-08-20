Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Biên bản cuộc họp của FOMC

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch thứ Tư với sắc thái yếu nhẹ, tâm điểm dồn về Mỹ, nơi Target (TGT.US) sẽ công bố báo cáo lợi nhuận, các quan chức Fed Bostic và Waller có lịch phát biểu, và vào buổi tối biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed sẽ được công bố.
Chủ đề chính trong ngày
-
Châu Âu: Dữ liệu CPI cuối cùng của khu vực đồng euro
-
Mỹ: Biên bản FOMC (18h GMT) là điểm nhấn vĩ mô quan trọng
-
Thị trường chú ý đến các phát biểu của Bostic và Waller trước thềm hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu
Sự kiện hôm nay
-
Đức: PPI tháng giảm -0,1% m/m (dự báo +0,1%), -1,5% y/y (dự báo -1,4%, trước đó -1,3%)
-
Anh: CPI vượt kỳ vọng, lạm phát dịch vụ tăng 5% y/y so với dự báo 4,8%
-
Thụy Điển: Riksbank giữ nguyên lãi suất ở mức 2%, đúng dự báo
-
Truyền thông đưa tin ông Trump đã thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về khả năng Ukraine gia nhập EU; Budapest được nhắc đến như một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa Putin và Zelensky
Lịch kinh tế: (giờ VN)
-
16:00 – Eurozone: CPI cuối cùng tháng 7 (dự báo 2,0% y/y; 0,3% m/m)
-
21:30 – Mỹ: Dự trữ dầu thô EIA (dự báo +0,85 triệu thùng; trước đó +3 triệu)
-
Xăng: dự báo -0,31 triệu (trước -0,79 triệu)
-
Nhiên liệu chưng cất: dự báo +1,478 triệu (trước +0,71 triệu)
-
-
01:00 sáng mai – Mỹ: Biên bản FOMC (họp tháng 7)
Phát biểu ngân hàng trung ương
-
22:00 – Fed Waller
-
02:00 sáng mai – Fed Bostic
Báo cáo thu nhập:
-
Target (TGT.US)
