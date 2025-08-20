Đọc thêm

Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Biên bản cuộc họp của FOMC

15:05 20 tháng 8, 2025

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch thứ Tư với sắc thái yếu nhẹ, tâm điểm dồn về Mỹ, nơi Target (TGT.US) sẽ công bố báo cáo lợi nhuận, các quan chức Fed Bostic và Waller có lịch phát biểu, và vào buổi tối biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed sẽ được công bố.

Chủ đề chính trong ngày

  • Châu Âu: Dữ liệu CPI cuối cùng của khu vực đồng euro

  • Mỹ: Biên bản FOMC (18h GMT) là điểm nhấn vĩ mô quan trọng

  • Thị trường chú ý đến các phát biểu của Bostic và Waller trước thềm hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu

Sự kiện hôm nay

  • Đức: PPI tháng giảm -0,1% m/m (dự báo +0,1%), -1,5% y/y (dự báo -1,4%, trước đó -1,3%)

  • Anh: CPI vượt kỳ vọng, lạm phát dịch vụ tăng 5% y/y so với dự báo 4,8%

  • Thụy Điển: Riksbank giữ nguyên lãi suất ở mức 2%, đúng dự báo

  • Truyền thông đưa tin ông Trump đã thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về khả năng Ukraine gia nhập EU; Budapest được nhắc đến như một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa Putin và Zelensky

Lịch kinh tế: (giờ VN)

  • 16:00 – Eurozone: CPI cuối cùng tháng 7 (dự báo 2,0% y/y; 0,3% m/m)

  • 21:30 – Mỹ: Dự trữ dầu thô EIA (dự báo +0,85 triệu thùng; trước đó +3 triệu)

    • Xăng: dự báo -0,31 triệu (trước -0,79 triệu)

    • Nhiên liệu chưng cất: dự báo +1,478 triệu (trước +0,71 triệu)

  • 01:00 sáng mai – Mỹ: Biên bản FOMC (họp tháng 7)

Phát biểu ngân hàng trung ương

  • 22:00 – Fed Waller

  • 02:00 sáng mai – Fed Bostic

Báo cáo thu nhập:

  • Target (TGT.US)

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn