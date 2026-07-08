Yếu tố chính chi phối tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu hiện nay là sự leo thang mạnh mẽ của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Sau các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran, thị trường hàng hóa đã chứng kiến giá dầu thô tăng vọt. Nhà đầu tư đang theo dõi sát nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang cũng như tác động của nó đối với các tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu. Diễn biến này diễn ra đồng thời với sự chờ đợi đối với sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong tuần – biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC Minutes) sẽ được công bố vào buổi tối. Thị trường sẽ phân tích kỹ tài liệu này để tìm kiếm các tín hiệu mang tính "diều hâu" cũng như định hướng về lộ trình lãi suất trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát CPI vẫn ở mức cao (4,2% so với cùng kỳ) và dữ liệu thị trường lao động tháng 6 suy yếu. Biến động mạnh được dự báo sẽ xuất hiện chủ yếu trên các cặp tiền liên quan đến USD, các chỉ số chứng khoán Phố Wall và hợp đồng tương lai dầu thô.
Các số liệu đáng chú ý trong phiên châu Á
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Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã nâng lãi suất chính thức (OCR) thêm 25 điểm cơ bản lên 2,50%, quay trở lại chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ do áp lực lạm phát vẫn kéo dài.
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Cặp NZD/USD tăng gần 2% ngay sau tuyên bố mang lập trường "diều hâu" của ngân hàng trung ương New Zealand.
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Thị trường năng lượng ghi nhận đợt tăng mạnh của giá dầu Brent và WTI sau các thông tin về cuộc đấu hỏa lực trực tiếp giữa lực lượng Mỹ và Iran.
Lịch kinh tế
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21:00 – Mỹ: Tồn kho bán buôn (Wholesale Inventories) tháng/tháng: Dự báo: 0,3%, Kỳ trước: 0,3%
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21:30 – Mỹ: Thay đổi tồn kho dầu thô EIA: Dự báo: Chưa có, Kỳ trước: -3,775 triệu thùng
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21:30 – Mỹ: Thay đổi tồn kho xăng EIA: Dự báo: Chưa có, Kỳ trước: -2,333 triệu thùng
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01:00 sáng mai – Mỹ: Biên bản cuộc họp FOMC (FOMC Minutes)
Báo cáo kết quả kinh doanh doanh nghiệp
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AZZ Inc. (trước giờ mở cửa thị trường)
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Helen of Troy Ltd. (trước giờ mở cửa thị trường)
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Levi Strauss & Co. (sau khi thị trường đóng cửa)
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PriceSmart Inc. (sau khi thị trường đóng cửa)
Các thị trường cần theo dõi
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Dầu thô (WTI / Brent) – Tâm điểm của thị trường hàng hóa do căng thẳng quân sự và các cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông, làm gia tăng mạnh phần bù rủi ro địa chính trị.
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Chỉ số Dollar Index (DXY) / EUR/USD – Đồng USD và cặp tiền chính EUR/USD được dự báo sẽ biến động mạnh trong tối nay khi biên bản FOMC được công bố, qua đó định hình lại kỳ vọng của thị trường về các bước đi lãi suất tiếp theo của Fed.
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Chứng khoán Phố Wall (các chỉ số chính) – Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn rất nhạy cảm với các tín hiệu "diều hâu" hoặc "bồ câu" trong biên bản Fed, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành và nhóm công nghệ vẫn đang chịu áp lực.
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