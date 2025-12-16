Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá dày đặc. Trong buổi chiều, thị trường sẽ đón nhận loạt báo cáo PMI sơ bộ tháng 12 từ châu Âu. Do kỳ nghỉ lễ, thời gian khảo sát đã được rút ngắn và dữ liệu được công bố sớm hơn thường lệ.
Sau đó, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang Mỹ, nơi sẽ công bố dữ liệu NFP bị trì hoãn của tháng 11, tiếp theo là các chỉ số PMI tháng 12.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lao động tháng 10:
- Tỷ lệ thất nghiệp: trước đó 5,0%
- Thay đổi việc làm 3T/3T: trước đó -22 nghìn
- Thu nhập bình quân (không gồm thưởng): trước đó 4,6%
- Chỉ số thu nhập bình quân (có thưởng): trước đó 4,8%
15:15, Pháp - PMI tháng 12:
- PMI Dịch vụ HCOB Pháp: trước đó 51,4
- PMI Sản xuất HCOB Pháp: trước đó 47,8
- PMI Tổng hợp HCOB Pháp: trước đó 50,4
15:30, Đức - PMI tháng 12:
- PMI Dịch vụ HCOB Đức: trước đó 53,1
- PMI Sản xuất HCOB Đức: trước đó 48,2
- PMI Tổng hợp HCOB Đức: trước đó 52,4
16:00, Khu vực Euro - PMI tháng 12:
- PMI Dịch vụ HCOB: trước đó 53,6
- PMI Sản xuất HCOB: trước đó 49,6
- PMI Tổng hợp HCOB: trước đó 52,8
16:30, Vương quốc Anh - PMI tháng 12:
- PMI Dịch vụ S&P Global: trước đó 51,3
- PMI Sản xuất S&P Global: trước đó 50,2
- PMI Tổng hợp S&P Global: trước đó 51,2
17:00, Khu vực Euro - Cán cân thương mại tháng 10: trước đó 19,4 tỷ EUR
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lao động tháng 11:
- Việc làm phi nông nghiệp (NFP): trước đó 119 nghìn
- Việc làm phi nông nghiệp tư nhân: trước đó 97 nghìn
- Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: trước đó 62,4%
- Tỷ lệ thất nghiệp: dự báo 4,4%; trước đó 4,4%
- Thu nhập bình quân theo giờ: trước đó +0,2% m/m
20:30, Hoa Kỳ - Doanh số bán lẻ tháng 10:
- Doanh số bán lẻ: trước đó +4,26% y/y
- Doanh số bán lẻ lõi: dự báo +0,3% m/m; trước đó +0,3% m/m
- Doanh số bán lẻ: dự báo +0,2% m/m; trước đó +0,2% m/m
20:30, Hoa Kỳ - Giấy phép xây dựng tháng 9: Dự báo 1,340 triệu; trước đó 1,330 triệu
20:30, Hoa Kỳ - Khởi công nhà ở: Dự báo 1,320 triệu; trước đó 1,307 triệu
21:45, Hoa Kỳ - PMI tháng 12:
- PMI Dịch vụ S&P Global: trước đó 54,1
- PMI Sản xuất S&P Global: trước đó 52,2
- PMI Tổng hợp S&P Global: trước đó 54,2
